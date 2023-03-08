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Полный эффект от частичной мобилизации в России будет ощутим весной и летом — разведка США

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2023, 20:26
Полный эффект от частичной мобилизации в России будет ощутим весной и летом — разведка США - Фото
Российские оккупанты (Фото: ЕРА)

Эффект так называемой "частичной мобилизации", которую российский диктатор Владимир Путин объявил осенью 2022 года, ощутится только весной и летом. Об этом говорится в докладе разведывательного сообщества США.

По данным американской разведки, "частичная мобилизация" может облегчить нехватку личного состава и резервистов только в ближайшей перспективе, но такой шаг, вероятно, может привести к подрыву поддержки войны внутри России.

"Полный эффект от частичной мобилизации начнет ощущаться только весной и летом. Хотя российские силы продолжают сконцентрироваться на Донбассе, они, вероятно, не смогут занять его полностью в 2023 году", – говорится в сообщении.

В докладе также предполагают, что Путин, вероятно, ошибся в своей оценке возможностей Украины, из-за чего российские войска сталкиваются с рядом проблем.

"Путин, вероятно, неправильно оценил возможности Вооруженных Сил Украины и степень их успеха на поле боя. Российские военные сталкивались и сталкиваются с проблемами истощения, недостатка личного состава и морального духа, что делает их силы уязвимыми перед украинскими контратаками", – отмечается в докладе.

  • 18 февраля 2023 года британская военная разведка предположила, что война против Украины все больше ощущается в России и Кремлю становится тяжелее изолировать население от нее.
  • 21 февраля Главное управление разведки Минобороны опубликовало копию по приказу одного из российских вузов, в котором кафедры обязуются выделить определенное количество студентов и сотрудников, не подлежащих мобилизации, для работы на "участках оповещения". Это "завуалированная" мобилизация.

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Мілана Головань
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