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Мобилизация в РФ. Кремлю все труднее изолировать население от войны – британская разведка

Цей матеріал також доступний українською
18.02.2023, 08:58
Мобилизация в РФ. Кремлю все труднее изолировать население от войны – британская разведка - Фото
Мобилизированные в России (скриншот)

Британская военная разведка предполагает, что война против Украины все больше ощущается в России и Кремлю становится тяжелее изолировать население от нее.

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В своей сводке в субботу ведомство указывает на результаты декабрьского опроса, показавшего, что у 52% россиян есть друзья или родственники, которых отправили на войну против Украины.

16 декабря первый вице-спикер Совета федерации (верхней палаты парламента России) Андрей Турчак рассказал, что российскому диктатору Владимиру Путину передали доклад рабочей группы по мобилизационной подготовке и мобилизации.

Британская разведка предполагает, что в нем речь идет о социальной поддержке мобилизованных и их семей. Учитывая, что Россия может планировать дальнейшую мобилизацию (открытую или скрытую), в Британии ожидают, что Путин затронет эти вопросы в своем обращении к народу, которое запланировано на 21 февраля.

Андрій Водяний
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мобилизация британская разведка
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