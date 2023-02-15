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Путин выступит с посланием 21 февраля. ГУР: Объяснит, почему россиянам нужно идти на убой

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2023, 15:03
Путин выступит с посланием 21 февраля. ГУР: Объяснит, почему россиянам нужно идти на убой - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Во время послания Федеральному собранию РФ 21 февраля диктатор Владимир Путин будет говорить, что война против Украины "идет по плану". Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

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Российские пропагандистские ресурсы сообщили, что 21 февраля Путин выступит перед Федеральным собранием с традиционным посланием, а на 22 февраля запланировано внеочередное заседание Совета федерации.

По словам Юсова, Кремлю нужно подпитывать пропаганду после года большой войны, а поэтому со стороны Путина стоит ожидать череды заявлений в духе московских нарративов. 

"Будет говорить, что операция идет по плану, что Россия воюет не с Украиной, а защищается от НАТО и Запада. Также это будет предтеча новой волны мобилизации — россиянам будут объяснять, почему нужно идти на убой", — сказал Юсов.

Он отметил, что возможные угрозы ядерным оружием со стороны РФ могут продолжаться, но это уже не даст результата. 

"В Кремле понимают, что это игра с огнем. Мысли о красной кнопке станут крахом России. Угрожать они могут, выпивший Медведев может написать пару гневных постов, но это никого не испугает, стратегически это ничего не изменит", — заявил разведчик. 

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Дмитро Гриниченко
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Россия война владимир путин ядерное оружие разведка гур андрей юсов
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