Путин выступит с посланием 21 февраля. ГУР: Объяснит, почему россиянам нужно идти на убой

Во время послания Федеральному собранию РФ 21 февраля диктатор Владимир Путин будет говорить, что война против Украины "идет по плану". Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Российские пропагандистские ресурсы сообщили, что 21 февраля Путин выступит перед Федеральным собранием с традиционным посланием, а на 22 февраля запланировано внеочередное заседание Совета федерации.

По словам Юсова, Кремлю нужно подпитывать пропаганду после года большой войны, а поэтому со стороны Путина стоит ожидать череды заявлений в духе московских нарративов.

"Будет говорить, что операция идет по плану, что Россия воюет не с Украиной, а защищается от НАТО и Запада. Также это будет предтеча новой волны мобилизации — россиянам будут объяснять, почему нужно идти на убой", — сказал Юсов.

Он отметил, что возможные угрозы ядерным оружием со стороны РФ могут продолжаться, но это уже не даст результата.

"В Кремле понимают, что это игра с огнем. Мысли о красной кнопке станут крахом России. Угрожать они могут, выпивший Медведев может написать пару гневных постов, но это никого не испугает, стратегически это ничего не изменит", — заявил разведчик.

Читайте также: Буданов: Путин — посмешище, РФ осталось недолго. Ее трансформация пойдет на пользу миру

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.