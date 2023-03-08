Times: Разведки знают имя украинца, который, возможно, заказал взрывы на Северных потоках
08.03.2023, 13:11
Nord Stream 2 (Фото: ЕРА)
Западные разведки уже несколько месяцев знают имя украинского гражданина, который подозревается в финансировании диверсий на газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2. Об этом со ссылкой на источники сообщает британское издание The Times.
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По их данным, разведки располагают информацией, что взрывы на газопроводах были совершены не американцами, россиянами или поляками, а "частной компанией из Украины".
Собеседникам издания сказали, что эта информация не будет обнародована.
"Имя подозреваемого частного спонсора, украинца, не связанного с правительством президента Зеленского, циркулировало в разведывательных кругах месяцами, но не было разглашено", – говорится в материале.
- В сентябре 2022 года на трассе газопроводов Северный поток произошли взрывы, после чего три из четырех нитей трубопровода стали непригодными для эксплуатации. Одна нить Северного потока-2, по российской информации, осталась в рабочем состоянии, хотя в Европе в этом сомневаются.
- 3 марта 2023 года было заявлено, что Россия собирается законсервировать поврежденные взрывами газопроводы СП-1 и СП-2 и не будет их восстанавливать.
- На днях The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке сообщала, что диверсию на газопроводах Северный поток в Балтийском море провели якобы "проукраинские группы".
- Министр обороны Алексей Резников опроверг причастность Украины к взрывам на газопроводах Северный поток.
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