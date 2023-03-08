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Times: Разведки знают имя украинца, который, возможно, заказал взрывы на Северных потоках

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2023, 13:11
Times: Разведки знают имя украинца, который, возможно, заказал взрывы на Северных потоках - Фото
Nord Stream 2 (Фото: ЕРА)

Западные разведки уже несколько месяцев знают имя украинского гражданина, который подозревается в финансировании диверсий на газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2. Об этом со ссылкой на источники сообщает британское издание The Times.

По их данным, разведки располагают информацией, что взрывы на газопроводах были совершены не американцами, россиянами или поляками, а "частной компанией из Украины".

Собеседникам издания сказали, что эта информация не будет обнародована.

"Имя подозреваемого частного спонсора, украинца, не связанного с правительством президента Зеленского, циркулировало в разведывательных кругах месяцами, но не было разглашено", – говорится в материале.

  • На днях The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке сообщала, что диверсию на газопроводах Северный поток в Балтийском море провели якобы "проукраинские группы".
  • Министр обороны Алексей Резников опроверг причастность Украины к взрывам на газопроводах Северный поток.
Вадим Ребрина
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разведка северный поток диверсия
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