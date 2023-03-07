В Офисе президента не знают о "проукраинских подрывниках" и диверсии на Балтике – Подоляк

Украина не имеет отношения к "казусу", который произошел в Балтийском море с газопроводами Северный поток, и не владеет информацией о "проукраинские группы" диверсантов. Об этом заявил в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Подоляк прокомментировал публикацию в The New York Times, в которой со ссылкой на источники в американской разведке сообщалось, что диверсию на газопроводах Северный поток в Балтийском море провели некие "проукраинские группы". При этом в публикации говорилось, что связь этих предполагаемых "групп" с официальными структурами или разведкой Украины не установлена.

Подоляк написал, что "любит коллекционировать интересные конспирологические теории про украинскую власть", однако Украина "не имеет никакого отношения к казусу в Балтийском море" и не владеет информацией о "проукраинских группах по подрыву".

Подоляк также процитировал в отношении взорванных газопроводов шутку российского диктатора Владимира Путина о затонувшей в 2000 году подводной лодке РФ "Курск". "Что произошло с Северными потоками? "Они утонули", как говорят в самой РФ, – написал Подоляк.

В сентябре 2022 года на трассе газопроводов Северный поток произошли взрывы, после чего три из четырех нитей трубопровода стали непригодными для эксплуатации. Одна нить Северного потока-2, по российской информации, осталась в рабочем состоянии, хотя в Европе в этом сомневаются.

3 марта 2023 года было заявлено, что Россия собирается законсервировать поврежденные взрывами газопроводы СП-1 и СП-2 и не будет их восстанавливать.

Сергій Бережний

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