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В Офисе президента не знают о "проукраинских подрывниках" и диверсии на Балтике – Подоляк

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2023, 20:31
В Офисе президента не знают о
Михаил Подоляк (Фото - скриншот из видео)

Украина не имеет отношения к "казусу", который произошел в Балтийском море с газопроводами Северный поток, и не владеет информацией о "проукраинские группы" диверсантов. Об этом заявил в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Подоляк прокомментировал публикацию в The New York Times, в которой со ссылкой на источники в американской разведке сообщалось, что диверсию на газопроводах Северный поток в Балтийском море провели некие "проукраинские группы". При этом в публикации говорилось, что связь этих предполагаемых "групп" с официальными структурами или разведкой Украины не установлена.

Подоляк написал, что "любит коллекционировать интересные конспирологические теории про украинскую власть", однако Украина "не имеет никакого отношения к казусу в Балтийском море" и не владеет информацией о "проукраинских группах по подрыву".

Подоляк также процитировал в отношении взорванных газопроводов шутку российского диктатора Владимира Путина о затонувшей в 2000 году подводной лодке РФ "Курск". "Что произошло с Северными потоками? "Они утонули", как говорят в самой РФ, – написал Подоляк.  

Фото – скриншот из Twitter
Сергій Бережний
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северный поток диверсия The New York Times михаил подоляк
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