Резников отрицает причастность Украины ко взрывам на "Северном потоке"

Министр обороны Алексей Резников опроверг причастность Украины ко взрывам на газопроводах "Северный поток". Об этом он сказал журналистам в Стокгольме, где принимает участие во встрече с министрами обороны стран Евросоюза, сообщает DW.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Это не наши действия", – сказал Резников в ответ на вопрос об участии Киева в диверсии на газопроводах "Северный поток".

Ранее The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке сообщала, что диверсию на газопроводах Северный поток в Балтийском море провели якобы некие "проукраинские группы". При этом в публикации говорилось, что связь этих предполагаемых "групп" с официальными структурами или разведкой Украины не установлена.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал, что "любит коллекционировать интересные конспирологические теории про украинскую власть", однако Украина "не имеет никакого отношения к казусу в Балтийском море" и не владеет информацией о "проукраинских группах по подрыву".

В сентябре 2022 года на трассе газопроводов Северный поток произошли взрывы, после чего три из четырех нитей трубопровода стали непригодными для эксплуатации. Одна нить Северного потока-2, по российской информации, осталась в рабочем состоянии, хотя в Европе в этом сомневаются.

3 марта 2023 года было заявлено, что Россия собирается законсервировать поврежденные взрывами газопроводы СП-1 и СП-2 и не будет их восстанавливать.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.