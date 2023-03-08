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Резников отрицает причастность Украины ко взрывам на "Северном потоке"

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2023, 11:59
Резников отрицает причастность Украины ко взрывам на
Алексей Резников, министр обороны Украины (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Министр обороны Алексей Резников опроверг причастность Украины ко взрывам на газопроводах "Северный поток". Об этом он сказал журналистам в Стокгольме, где принимает участие во встрече с министрами обороны стран Евросоюза, сообщает DW.

"Это не наши действия", – сказал Резников в ответ на вопрос об участии Киева в диверсии на газопроводах "Северный поток".

Ранее The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке сообщала, что диверсию на газопроводах Северный поток в Балтийском море провели якобы некие "проукраинские группы". При этом в публикации говорилось, что связь этих предполагаемых "групп" с официальными структурами или разведкой Украины не установлена.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал, что "любит коллекционировать интересные конспирологические теории про украинскую власть", однако Украина "не имеет никакого отношения к казусу в Балтийском море" и не владеет информацией о "проукраинских группах по подрыву".

Вадим Ребрина
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Алексей Резников северный поток
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