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СБУ прикрыло в Telegram 26 каналов для уклонистов, их админам грозит до 10 лет – фото

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2023, 14:33
СБУ прикрыло в Telegram 26 каналов для уклонистов, их админам грозит до 10 лет – фото - Фото
Фото - СБУ

Киберспециалисты СБУ заблокировали 26 Telegram-каналов, которые работали против мобилизации граждан призывного возраста. 

В каналах публиковались сообщения о мерах по призыву граждан в Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой, Черновицкой, Киевской, Львовской и Одесской областях, призывы скрываться от представителей военкоматов. Для сбора информации администраторы каналов использовали собственную сеть осведомителей.

СБУ сообщает, что общая аудитория каналов превышала 400 000 подписчиков. 

Всех организаторы преступной деятельности установлены, среди них оказались два владельца компании, которая занимается продвижением интернет-ресурсов с использованием ботоферм, утверждает спецслужба.

Шесть администраторов каналов получат уведомление о подозрении по статье о препятствовании законной деятельности ВСУ. В случае вынесения приговора им грозит до 10 лет тюрьмы.

Фото – СБУ

Фото – СБУ

Фото – СБУ

Фото – СБУ
  • 3 февраля СБУ сообщила о разоблачении замглавы Центральной военно-врачебной комиссии Медицинских сил ВСУ, который, по данным спецслужбы, получал "взятки от уклонистов".
Сергій Бережний
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Telegram сбу кибербезопасность мобилизация уклонисты повестки telegram-каналы
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