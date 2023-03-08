СБУ прикрыло в Telegram 26 каналов для уклонистов, их админам грозит до 10 лет – фото

Киберспециалисты СБУ заблокировали 26 Telegram-каналов, которые работали против мобилизации граждан призывного возраста.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В каналах публиковались сообщения о мерах по призыву граждан в Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой, Черновицкой, Киевской, Львовской и Одесской областях, призывы скрываться от представителей военкоматов. Для сбора информации администраторы каналов использовали собственную сеть осведомителей.

СБУ сообщает, что общая аудитория каналов превышала 400 000 подписчиков.

Всех организаторы преступной деятельности установлены, среди них оказались два владельца компании, которая занимается продвижением интернет-ресурсов с использованием ботоферм, утверждает спецслужба.

Шесть администраторов каналов получат уведомление о подозрении по статье о препятствовании законной деятельности ВСУ. В случае вынесения приговора им грозит до 10 лет тюрьмы.

3 февраля СБУ сообщила о разоблачении замглавы Центральной военно-врачебной комиссии Медицинских сил ВСУ, который, по данным спецслужбы, получал "взятки от уклонистов".

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.