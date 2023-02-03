СБУ: Разоблачен заместитель главы Центральной ВЛК, который получал взятки от уклонистов

В СБУ сообщают о разоблачении заместителя главы Центральной военно-врачебной комиссии Медицинских сил ВСУ на "системной коррупции". Он, по информации спецслужбы, получал "взятки от уклонистов".

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"Служба безопасности совместно с ГБР разоблачила на системной коррупции заместителя начальника Центральной военно-врачебной комиссии Министерства обороны Украины", – пишет СБУ.

Чиновник, по данным Службы, "наладил преступный механизм получения денег от граждан призывного возраста".

Следствие считает, что чиновник за разные суммы взяток "предлагал" мужчинам уклониться от прохождения срочной военной службы в условиях военного положения.

"Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства $5 000 с призывника. За эту сумму служащий обещал содействие в выдаче мужчине заключения комиссии о непригодности к военной службе по состоянию здоровья с последующим снятием с учета в военкомате", – говорится в сообщении.

Правоохранители говорят, что задокументировали факт передачи первой части неправомерной выгоды в размере $2500, а затем "разоблачили чиновника на рабочем месте при получении второй части взятки".

Во время обысков по месту работы и в домовладении фигуранта в одном из частных секторов столицы правоохранители обнаружили большие суммы наличных денег в разной валюте. Сумма изъятых средств эквивалентна более 5 млн грн, сообщили в СБУ.

Возбуждено дело по статье о получении взятки. Замглавы ВЛК сообщено о подозрении. Решается вопрос о мере пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчине грозит наказание в виде до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

ГБР сообщает, что задокументирован "ряд эпизодов получения взяток должностным лицом за выдачу справок о непригодности к военной службе для выезда за границу".

В одном из случаев, по данным ГБР, к должностному лицу обратился знакомый, возглавляющий благотворительный фонд. Его сотруднику нужно было выехать за границу для поиска и завоза в Украину гуманитарной помощи. Руководитель фонда не знал порядок выезда из Украины для волонтеров и потому спросил у заместителя начальника Центральной ВЛК, как оформить этот выезд, сообщили в Бюро.

Чиновник якобы сообщил, что такой выезд нужно оформлять с помощью выдачи справки о непригодности к военной службе, что, согласно сообщению ГБР, неправда. "Он пообещал организовать оформление такой справки за "вознаграждение" в сумме $5000 США", – говорится в сообщении.

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Вадим Ребрина

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