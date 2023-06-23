ЗСУ: РФ запустила по військовому аеродрому під Хмельницьким 13 ракет із Ту-95МС. Усі збила ППО
23.06.2023, 07:14
Робота ППО (Фото: РНБО)
Російські окупанти запустили 13 крилатих ракет по військовому аеродрому в Хмельницькій області в ніч на 23 червня, але всі вони були знищені протиповітряною обороною. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.
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Військові заявляють, що чотири стратегічні бомбардувальники Ту-95МС запустили 13 ракет типу Х-101/Х-555 з Каспійського моря по військовому аеродрому у Хмельницькій області.
Ракети запускалися близько опівночі.
Усі цілі було збито силами ППО, більшість — у Хмельницькій області.
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