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ЗСУ: РФ запустила по військовому аеродрому під Хмельницьким 13 ракет із Ту-95МС. Усі збила ППО

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23.06.2023, 07:14
ЗСУ: РФ запустила по військовому аеродрому під Хмельницьким 13 ракет із Ту-95МС. Усі збила ППО - Фото
Робота ППО (Фото: РНБО)

Російські окупанти запустили 13 крилатих ракет по військовому аеродрому в Хмельницькій області в ніч на 23 червня, але всі вони були знищені протиповітряною обороною. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

Військові заявляють, що чотири стратегічні бомбардувальники Ту-95МС запустили 13 ракет типу Х-101/Х-555 з Каспійського моря по військовому аеродрому у Хмельницькій області.

Ракети запускалися близько опівночі.

Усі цілі було збито силами ППО, більшість — у Хмельницькій області.

Також українські воїни збили розвідувальний безпілотник невстановленого типу.

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Дмитро Гриниченко
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війнаповітряні силиппоХмельницька областьракетний ударХ-101ту-95мс
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