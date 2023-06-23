ЗСУ: РФ запустила по військовому аеродрому під Хмельницьким 13 ракет із Ту-95МС. Усі збила ППО

Російські окупанти запустили 13 крилатих ракет по військовому аеродрому в Хмельницькій області в ніч на 23 червня, але всі вони були знищені протиповітряною обороною. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

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Військові заявляють, що чотири стратегічні бомбардувальники Ту-95МС запустили 13 ракет типу Х-101/Х-555 з Каспійського моря по військовому аеродрому у Хмельницькій області.

Ракети запускалися близько опівночі.

Усі цілі було збито силами ППО, більшість — у Хмельницькій області.

Також українські воїни збили розвідувальний безпілотник невстановленого типу.

6 травня 2023 року ЗСУ підтвердили перше знищення "Кинджалу". Вночі 16 травня ЗСУ збили шість "Кинджалів", що летіли на Київ, а рівно через місяць – ще шість там само.

Окупанти звезли до кордону у Брянській області комплекси "Бал" із ракетами Х-35: під загрозою Київ та сім областей.

Компанія Raytheon Technologies планує виготовити ще п'ять батарей Patriot для України до кінця 2024-го.

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