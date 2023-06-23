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Новини | В Україні збивали ракети з Каспію. Були прильоти у Запоріжжі, гриміло під Хмельницьким

Этот материал также доступен на русском
23.06.2023, 02:59
В Україні збивали ракети з Каспію. Були прильоти у Запоріжжі, гриміло під Хмельницьким - Фото
ЗСУ Gepard веде вогонь (фото — Jacob Bradford @ DoD VI)

Держава-терорист Росія атакувала Україну крилатими ракетами Х-101/555, випущеними над Каспійським морем. Вибухи прогриміли на Хмельниччині вночі 23 червня, їх чув співрозмовник LIGA.net. Також були прильоти з, ймовірно, С-300 по Запоріжжю та околицям (дані іншого співрозмовника, офіційно поки не підтверджено).

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Повітряні сили увечері 22 червня підтвердили виліт п'яти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з авіабази "Олєнья" під Мурманськом, а також двох Ту-22М3 з аеродрому "Шайковка" на заході Калузької області РФ.

З 00:35 приблизно 20 хвилин росіяни били по Запоріжжю та передмістям, ймовірно, з комплексів С-300 з тимчасово окупованої території області.

02:32. Тривога по всій території України. Частина ракет полетіли на захід.

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02:23. Вибухи чують у Херсоні. Ймовірно, "традиційний" російський артилерійський/мінометний обстріл.

02:53/55. Вибухи чують у західній частині Хмельницької області.

03:12. Знову вибухи на Хмельниччині, але вже в іншому секторі. Чує обласний центр.

03:17. Хмельницька ОВА підтвердила: "Було чутно вибухи в Хмельницькій області. Залишайтеся в укриттях".

03:24. Нагадаємо, що 29 травня у Хмельницькій ОВА повідомили – вночі окупанти вдарили по місцевій авіабазі: нібито було виведено з ладу п'ять літальних апаратів та пошкоджено злітно-посадкову смугу. У ПС ЗСУ порадили не драматизувати влучання по аеродрому.

Поки очікуємо на офіційну інформацію, почитайте, як в Міноборони радять людям у тилу і не тільки не оцінювати контрнаступ наступні кілька тижнів. Ще з'явилося відео удару HIMARS, який нібито знищив близько 100 окупантів під Кремінною, а також нові кадри удару по Чонгарському мосту.

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Євген Пилипенко
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