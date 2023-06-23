Новини | В Україні збивали ракети з Каспію. Були прильоти у Запоріжжі, гриміло під Хмельницьким
Держава-терорист Росія атакувала Україну крилатими ракетами Х-101/555, випущеними над Каспійським морем. Вибухи прогриміли на Хмельниччині вночі 23 червня, їх чув співрозмовник LIGA.net. Також були прильоти з, ймовірно, С-300 по Запоріжжю та околицям (дані іншого співрозмовника, офіційно поки не підтверджено).
Повітряні сили увечері 22 червня підтвердили виліт п'яти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з авіабази "Олєнья" під Мурманськом, а також двох Ту-22М3 з аеродрому "Шайковка" на заході Калузької області РФ.
З 00:35 приблизно 20 хвилин росіяни били по Запоріжжю та передмістям, ймовірно, з комплексів С-300 з тимчасово окупованої території області.
02:32. Тривога по всій території України. Частина ракет полетіли на захід.
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02:23. Вибухи чують у Херсоні. Ймовірно, "традиційний" російський артилерійський/мінометний обстріл.
02:53/55. Вибухи чують у західній частині Хмельницької області.
03:12. Знову вибухи на Хмельниччині, але вже в іншому секторі. Чує обласний центр.
03:17. Хмельницька ОВА підтвердила: "Було чутно вибухи в Хмельницькій області. Залишайтеся в укриттях".
03:24. Нагадаємо, що 29 травня у Хмельницькій ОВА повідомили – вночі окупанти вдарили по місцевій авіабазі: нібито було виведено з ладу п'ять літальних апаратів та пошкоджено злітно-посадкову смугу. У ПС ЗСУ порадили не драматизувати влучання по аеродрому.
- 6 травня 2023 року ЗСУ підтвердили перше знищення "Кинджалу". Вночі 16 травня ЗСУ збили шість "Кинджалів", що летіли на Київ, а рівно через місяць – ще шість там же.
- Окупанти звезли до кордону у Брянській області комплекси "Бал" із ракетами Х-35: під загрозою Київ та сім областей.
- Компанія Raytheon Technologies планує виготовити ще п'ять батарей Patriot для України до кінця 2024-го.
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