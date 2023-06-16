В ООН запідозрили росіян у застосуванні проти українців "схвалених державою тортур"

В Організації Об'єднаних Націй на 15-му місяці повномасштабної війни Російської Федерації проти України запідозрили росіян у застосуванні проти українців "схвалених державою тортур". Про припущення експертів повідомила спеціальна доповідачка ООН з тортур Еліс Джілл Едвардс, пише Sky News.

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Британський ресурс пише, що експерти ООН "висловили стурбованість" з приводу "спланованих, санкціонованих та навмисних" тортур українських цивільних осіб та військовополонених російськими окупантами.

Загарбників звинувачують у застосуванні електрошокера, надяганні на голову каптура та імітації страти, ушкодженнях внутрішніх органів, тріщинах та переломах кісток, образах та психологічних травмах.

Такі дії використовувалися для отримання розвідувальних даних чи примусу до визнання, уточнили ООН.

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За словами Едвардс, послідовність та методи таких дій "передбачають рівень координації, планування та організації, а також прямий дозвіл, навмисну політику або офіційну толерантність з боку вищої влади".

"Катування – це воєнний злочин, а систематична або широко поширена практика тортур – злочин проти людяності. Підпорядкування наказу вищого чи директивна вказівка не може бути виправданням тортур, і будь-яка причетна до цього особа має бути негайно розслідувана і притягнута до відповідальності незалежною владою", – сказала вона.

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Спецдоповідачка ООН зазначила: якщо звинувачення підтвердяться, вони будуть окремими порушеннями й можуть бути прирівняні до тортур або інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження та покарання, які підтримує держава.

Едвардс повідомила, що разом з експертами написала офіційного листа російському уряду з цього приводу, але дипломатична місія Росії у Женеві "не відповіла на запит про коментарі".

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