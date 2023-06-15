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У Ростові у спецприймальнику помер проукраїнський активіст. Адвокат підозрює, що від катувань

Этот материал также доступен на русском
15.06.2023, 09:28
У Ростові у спецприймальнику помер проукраїнський активіст. Адвокат підозрює, що від катувань - Фото
Анатолій Березиков у "суді" (Фото: ресурс окупантів)

У російському Ростові-на-Дону у спеціальному приймальнику помер активіст Анатолій Березиков, який розклеював листівки українського проєкту "Хочу жити" із закликом здаватися в полон солдатам окупаційної армії РФ. Про це повідомило російське дисидентське видання ОВД-інфо.

Адвокатка 40-річного чоловіка Ірина Гак підозрює, що його могли вбити в процесі тортур — напередодні вона фіксувала сліди від електрошокера.

Березиков скаржився, що йому погрожували й казали, що вб'ють. Вона приїхала до спецприймальника 14 червня, але там повідомили, що активіста немає усередині — у дворі адвокат побачила медичну машину, куди заносили тіло Березикова.

За словами Гак, 10 травня у загиблого відбувався обшук без будь-яких документів, тоді він повідомляв, що йому зламали ребра — після цього Березикова заарештували за "непідкорення поліції".

Вже 21 травня активісту не дали вийти зі спецприймальника, а знову відправили під адміністративний арешт за статтею про дрібне хуліганство — чоловік розповідав адвокату, що перед "судом" співробітники "поліції" вивезли його за місто, де катували електрошоком і вимагали відмовитися від адвоката.

Підставою для переслідування, ймовірно, стало те, що чоловік розклеював у місті листівки проєкту "Хочу жити", який приймає звернення окупантів стосовно здавання в український полон.

Гак підкреслила, що на всіх зустрічах підзахисний розповідав про тиск, насильство та погрози з боку "правоохоронців", зокрема йому загрожували відправленням на війну проти України.

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Дмитро Гриниченко
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