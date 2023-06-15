В Ростове в спецприемнике умер проукраинский активист. Адвокат подозревает, что от пыток

В российском Ростове-на-Дону в специальном приемнике умер активист Анатолий Березиков, который расклеивал листовки украинского проекта "Хочу жить" с призывом сдаваться в плен солдатам оккупационной армии РФ. Об этом сообщило российское диссидентское издание ОВД-инфо.

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Адвокат 40-летнего мужчины Ирина Гак подозревает, что его могли убить в процессе пыток — накануне она фиксировала у него следы от электрошокера.

Березиков жаловался, что ему угрожали и говорили, что убьют. Она приехала в спецприемник 14 июня, но там сообщили, что активиста нет внутри — во дворе адвокат увидела медицинскую машину, куда заносили тело Березикова.

По словам Гак, 10 мая у погибшего проходил обыск без каких-либо документов, тогда он сообщал, что ему сломали ребра — после этого Березикова арестовали за "неповиновение полиции".

Уже 21 мая активисту не дали выйти из спецприемника, а снова отправили под административный арест по статье о мелком хулиганстве — мужчина рассказывал адвокату, что перед "судом" сотрудники "полиции" вывезли его за город, где пытали электрошоком и требовали отказаться от адвоката.

Основанием для преследования, вероятно, стало то, что мужчина расклеивал в городе листовки проекта "Хочу жить", который принимает обращения оккупантов о сдаче в украинский плен.

Гак подчеркнула, что на всех встречах подзащитный рассказывал о давлении, насилии и угрозах со стороны "правоохранителей", в том числе ему угрожали отправкой на войну против Украины.

Всего в результате обменов Украина уже вернула 2430 человек, среди которых 139 гражданских.

Появилось видео с россиянами, захваченными в плен бойцами третьей ОШБр под Бахмутом.

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