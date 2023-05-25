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Бахмут. Украина освободила из плена 106 военных – видео

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2023, 14:44
Бахмут. Украина освободила из плена 106 военных – видео - Фото
Иллюстративное фото: ТРО ВСУ

Украина освободила из плена 106 военных из Бахмутского направления: восемь офицеров и 98 военнослужащих рядового и сержантского состава. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Из возвращенных бойцов 98 из состава Вооруженных Сил, 21 из Территориальной обороны, семь из Госпогранслужбы и один из Государственной специальной службы транспорта.

Сообщается, что, по меньшей мере, семь из спасенных защитников имеют различные травмы: пулевые и осколочные ранения, ожоги и переломы, обостренные хронические заболевания.

Старшему из освобожденных военнослужащих уже исполнилось 59 лет, самому младшему – 21 год.

Также репатриированы тела трех погибших: двух иностранцев и украинки.

В результате обменов Украина уже вернула 2430 человек, среди которых 139 гражданских.

В соцсетях появилось видео бойца 93 ОМБр Андрея "Ютуб" Бабичева, на котором виден процесс обмена. На нем есть колонна бронетехники с белыми флагами, встречающая пленных.

Новость дополняется...

  • 16 апреля 2023 года во время Пасхального обмена пленными домой вернулись 130 украинских защитников.
Артём Джерипа
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