Бахмут. Украина освободила из плена 106 военных – видео

Украина освободила из плена 106 военных из Бахмутского направления: восемь офицеров и 98 военнослужащих рядового и сержантского состава. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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Из возвращенных бойцов 98 из состава Вооруженных Сил, 21 из Территориальной обороны, семь из Госпогранслужбы и один из Государственной специальной службы транспорта.

Сообщается, что, по меньшей мере, семь из спасенных защитников имеют различные травмы: пулевые и осколочные ранения, ожоги и переломы, обостренные хронические заболевания.

Старшему из освобожденных военнослужащих уже исполнилось 59 лет, самому младшему – 21 год.

Также репатриированы тела трех погибших: двух иностранцев и украинки.

В результате обменов Украина уже вернула 2430 человек, среди которых 139 гражданских.

В соцсетях появилось видео бойца 93 ОМБр Андрея "Ютуб" Бабичева, на котором виден процесс обмена. На нем есть колонна бронетехники с белыми флагами, встречающая пленных.

Новость дополняется...

16 апреля 2023 года во время Пасхального обмена пленными домой вернулись 130 украинских защитников.

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