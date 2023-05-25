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Бахмут. Україна звільнила з полону 106 військових – відео

Этот материал также доступен на русском
25.05.2023, 14:44
Бахмут. Україна звільнила з полону 106 військових – відео - Фото
Ілюстративне фото: ТрО ЗСУ

Україна звільнила з полону 106 бійців з Бахмутського напрямку: вісім офіцерів та 98 військовослужбовців рядового та сержантського складу. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

З повернених бійців 98 зі складу Збройних Сил, 21 з Територіальної оборони, сім з Держприкордонслужби та один з Державної спеціальної служби транспорту.

Повідомляється, що щонайменше сім з врятованих оборонців мають різні травми: кульові та осколкові поранення, опіки та переломи, загострені хронічні захворювання.

Найстаршому із визволених військовослужбовців вже виповнилося 59 років, наймолодшому – 21 рік.

Також репатрійовано тіла трьох загиблих: двох іноземців та українки.

У результаті обмінів Україна вже повернула 2430 людей, серед яких 139 цивільних.

У соцмережах з'явилось відео бійця 93 ОМБр Андрія "Ютуб" Бабічева, на якому видно процес обміну. На ньому є колона бронетехніки з білими прапорами, яка зустрічає полонених.

  • 16 квітня 2023 року під час Великоднього обміну полоненими додому повернулись 130 українських захисників.
  • Вдень 25 травня спікер Східного угруповання військ Череватий у коментарі LIGA.net поки не підтвердив виведення Вагнера з Бахмута.
  • У Міноборони пояснили, що російські окупанти замінили підрозділи терористів групи Вагнера регулярними армійськими загонами у передмісті Бахмута. Однак "вагнерівці" все ще залишаються у місті.

Читайте також: Пентагон: Росія тримає значну частину Бахмута, але заплатила неймовірно високу ціну

Артем Джеріпа
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