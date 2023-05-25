Бахмут. Україна звільнила з полону 106 військових – відео
Україна звільнила з полону 106 бійців з Бахмутського напрямку: вісім офіцерів та 98 військовослужбовців рядового та сержантського складу. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
З повернених бійців 98 зі складу Збройних Сил, 21 з Територіальної оборони, сім з Держприкордонслужби та один з Державної спеціальної служби транспорту.
Повідомляється, що щонайменше сім з врятованих оборонців мають різні травми: кульові та осколкові поранення, опіки та переломи, загострені хронічні захворювання.
Найстаршому із визволених військовослужбовців вже виповнилося 59 років, наймолодшому – 21 рік.
Також репатрійовано тіла трьох загиблих: двох іноземців та українки.
У результаті обмінів Україна вже повернула 2430 людей, серед яких 139 цивільних.
У соцмережах з'явилось відео бійця 93 ОМБр Андрія "Ютуб" Бабічева, на якому видно процес обміну. На ньому є колона бронетехніки з білими прапорами, яка зустрічає полонених.
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