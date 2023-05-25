Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал видео возвращения 106 украинских военных из вражеского плена.

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"В результате обмена на дом возвращаются восемь офицеров и 98 военнослужащих рядового и сержантского состава. Также репатриированы три тела: двоих иностранцев и украинки", – говорится в сообщении штаба.

Сегодня на Бахмутском направлении Украина освободила из плена 106 украинских военных.

16 апреля 2023 года во время Пасхального обмена пленными домой вернулись 130 украинских защитников.

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