Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими опублікував відео повернення 106 українських військових із ворожого полону.

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"В результаті обміну додому повертаються вісім офіцерів та 98 військовослужбовців рядового та сержантського складу. Також репатрійовано три тіла: двох іноземців та українки", – йдеться у повідомленні штабу.

Сьогодні на Бахмутському напрямі Україна звільнила з полону 106 українських військових.

16 квітня 2023 року під час Великоднього обміну полоненими додому повернулися 130 українських захисників.

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