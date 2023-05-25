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На БМП, путівцем. Опубліковано кадри повернення з полону 106 військових – відео видео

Этот материал также доступен на русском
25.05.2023, 18:02
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Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими опублікував відео повернення 106 українських військових із ворожого полону.

"В результаті обміну додому повертаються вісім офіцерів та 98 військовослужбовців рядового та сержантського складу. Також репатрійовано три тіла: двох іноземців та українки", – йдеться у повідомленні штабу.

Сьогодні на Бахмутському напрямі Україна звільнила з полону 106 українських військових.

  • 16 квітня 2023 року під час Великоднього обміну полоненими додому повернулися 130 українських захисників.

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Наталія Медведєва
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