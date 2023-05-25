Президент Владимир Зеленский поблагодарил всех причастных к освобождению украинских военнопленных и призвал бойцов Сил обороны пополнять обменный фонд россиянами. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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Он отметил, что сегодня из плена РФ удалось освободить еще 106 украинских воинов, сражавшихся на Бахмутском направлении.

"Очень важно, что о многих из этих 106 человек не было вообще никакой информации, они считались без вести пропавшими, но мы их нашли", – сказал президент.

Он поблагодарил всех причастных, которые осуществляли подготовку к очередному обмену пленными.

"Конечно, спасибо каждому нашему бойцу, который обеспечил наличие у нас соответствующего обменного фонда. Это должны помнить все на передовой – чем больше российских пленных возьмем, тем более наших людей вернем", – сказал президент.

Всего в результате обменов Украина уже вернула 2430 человек , среди которых 139 гражданских.

Сегодня появилось видео с россиянами,захваченными в плен бойцами 3-й ОШБр под Бахмутом.

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