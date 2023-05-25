Президент Володимир Зеленський подякував всім причетним до звільнення українських військовополонених і закликав бійців Сил оборони поповнювати обмінний фонд росіянами. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

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Він наголосив, що сьогодні з полону РФ вдалося звільнити ще 106 українських воїнів, які бились на Бахмутському напрямку.

"Дуже важливо, що про багатьох із цих 106 людей не було взагалі жодної інформації, вони вважались безвісти зниклими, але ми їх знайшли", – сказав президент.

Він подякував усім причетним, які здійснювали підготовку до чергового обміну полоненими.

"Звичайно, дякую кожному нашому бійцю, який забезпечив наявність у нас відповідного обмінного фонду. Це мають пам'ятати всі на передовій – щобільше російських полонених візьмем, тим більше наших людей повернемо", – сказав президент.

Загалом у результаті обмінів Україна вже повернула 2430 осіб, серед яких 139 цивільних.

Сьогодні з'явилось відео з росіянами, захопленими в полон бійцями 3-ї ОШБр під Бахмутом.

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