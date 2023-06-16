В ООН заподозрили россиян в применении против украинцев "одобренных государством пыток"

В Организации Объединенных Наций на 15-м месяце полномасштабной войны Российской Федерации против Украины заподозрили россиян в применении против украинцев "одобренных государством пыток". О предположениях экспертов сообщила специальный докладчик ООН по пыткам Элис Джилл Эдвардс, пишет Sky News.

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Британский ресурс пишет, что эксперты ООН "выразили обеспокоенность" по поводу "спланированных, санкционированных и преднамеренных" пыток украинских гражданских лиц и военнопленных российскими оккупантами.

Захватчиков обвиняют в применении электрошокера, надевании капюшона и имитации казни, повреждениях внутренних органов, трещинах и переломах костей, оскорблениях и психологических травмах.

Такие действия использовались для получения разведывательных данных или принуждения к признанию, уточнили в ООН.

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По словам Эдвардс, последовательность и методы таких действий "предполагают уровень координации, планирования и организации, а также прямое разрешение, преднамеренную политику или официальную терпимость со стороны вышестоящих властей".

"Пытки — это военное преступление, а систематическая или широко распространенная практика пыток — преступление против человечности. Подчинение приказу вышестоящего или директивному указанию не может служить оправданием пыток, и любое причастное к этому лицо должно быть незамедлительно расследовано и привлечено к ответственности независимыми властями", — сказала она.

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Спецдокладчик ООН отметила: если обвинения подтвердятся, они будут представлять собой отдельные нарушения и могут быть приравнены к пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и наказания, поддерживаемым государством.

Эдвардс сообщила, что вместе с экспертами написала официальное письмо российскому правительству по этому поводу, но дипломатическая миссия России в Женеве "не ответила на запрос о комментариях".

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