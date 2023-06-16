UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В ООН заподозрили россиян в применении против украинцев "одобренных государством пыток"

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2023, 11:15
В ООН заподозрили россиян в применении против украинцев
Фото: ЕРА

В Организации Объединенных Наций на 15-м месяце полномасштабной войны Российской Федерации против Украины заподозрили россиян в применении против украинцев "одобренных государством пыток". О предположениях экспертов сообщила специальный докладчик ООН по пыткам Элис Джилл Эдвардс, пишет Sky News.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Британский ресурс пишет, что эксперты ООН "выразили обеспокоенность" по поводу "спланированных, санкционированных и преднамеренных" пыток украинских гражданских лиц и военнопленных российскими оккупантами.

Захватчиков обвиняют в применении электрошокера, надевании капюшона и имитации казни, повреждениях внутренних органов, трещинах и переломах костей, оскорблениях и психологических травмах.

Такие действия использовались для получения разведывательных данных или принуждения к признанию, уточнили в ООН.

Читайте также: Держали жену в заложницах, пока муж сам не сдался: HRW о зверствах оккупантов в Херсоне

По словам Эдвардс, последовательность и методы таких действий "предполагают уровень координации, планирования и организации, а также прямое разрешение, преднамеренную политику или официальную терпимость со стороны вышестоящих властей".

"Пытки — это военное преступление, а систематическая или широко распространенная практика пыток — преступление против человечности. Подчинение приказу вышестоящего или директивному указанию не может служить оправданием пыток, и любое причастное к этому лицо должно быть незамедлительно расследовано и привлечено к ответственности независимыми властями", — сказала она.

Читайте также: Россияне терроризируют персонал ЗАЭС. The Insider – о пыточных в оккупированном Энергодаре

Спецдокладчик ООН отметила: если обвинения подтвердятся, они будут представлять собой отдельные нарушения и могут быть приравнены к пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и наказания, поддерживаемым государством.

Эдвардс сообщила, что вместе с экспертами написала официальное письмо российскому правительству по этому поводу, но дипломатическая миссия России в Женеве "не ответила на запрос о комментариях".

У Москвы есть 60 дней (правила ООН), чтобы дать ответ.

  • Суммарно по обменам Украина уже вернула 2430 человек, среди которых 139 гражданских.
  • Президент Зеленский: "Все на передовой должны помнить – чем больше пленных возьмем, тем больше вернем наших".
  • 15 июня 2023 года в России начали судилище над украинскими военнопленными из бригады Нацгвардии Азов, которые были захвачены в Мариуполе, среди них — восемь женщин.
  • В Ростове в спецприемнике умер проукраинский активист; адвокат подозревает, что от пыток.
Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ООНвойнавоенные преступленияпытки
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 