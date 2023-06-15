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В России начали судилище над пленными Азова из Мариуполя. Среди них — восемь женщин: фото

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2023, 11:24
В России начали судилище над пленными Азова из Мариуполя. Среди них — восемь женщин: фото - Фото
Судилище над бойцами Азова (Фото: ресурс оккупантов)

В России начали судилище над украинскими военнопленными из бригады Нацгвардии Азов, которые были захвачены в Мариуполе. Среди них — восемь женщин. Об этом сообщили российские пропагандистские ресурсы.

Враг пишет, что "дело" начали рассматривать 14 июня в "суде" Ростова-на-Дону. 

Россияне "обвиняют" украинских воинов в классических выдуманных кремлевской пропагандой "преступлениях".

Среди "подсудимых" — восемь женщин-поваров, которые были схвачены на блокпосту. 

Всего оккупанты подвергли судилищу 22 украинца. На опубликованных снимках можно увидеть, что украинские пленные выглядят очень истощенными после более года в плену противника.

Следующее "заседание" состоится 28 июня. 

LIGA.net обратилась за комментарием в Главное управление разведки Минобороны, которое занимается вопросами пленных, а также в Офис президента.

Читайте также: Зеленский: Никаких переговоров с РФ не будет, если проведут судилище над бойцами "Азова"

Дмитрий Гриниченко
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