В России начали судилище над пленными Азова из Мариуполя. Среди них — восемь женщин: фото

В России начали судилище над украинскими военнопленными из бригады Нацгвардии Азов, которые были захвачены в Мариуполе. Среди них — восемь женщин. Об этом сообщили российские пропагандистские ресурсы.

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Враг пишет, что "дело" начали рассматривать 14 июня в "суде" Ростова-на-Дону.

Россияне "обвиняют" украинских воинов в классических выдуманных кремлевской пропагандой "преступлениях".

Среди "подсудимых" — восемь женщин-поваров, которые были схвачены на блокпосту.

Всего оккупанты подвергли судилищу 22 украинца. На опубликованных снимках можно увидеть, что украинские пленные выглядят очень истощенными после более года в плену противника.

Следующее "заседание" состоится 28 июня.

LIGA.net обратилась за комментарием в Главное управление разведки Минобороны, которое занимается вопросами пленных, а также в Офис президента.

Всего в результате обменов Украина уже вернула 2430 человек, среди которых 139 гражданских.

Сегодня появилось видео с россиянами,захваченными в плен бойцами 3-й ОШБр под Бахмутом.

Президент Зеленский: Все на передовой должны помнить – чем больше пленных возьмем, тем больше вернем.

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