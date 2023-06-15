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У Росії розпочали судилище над полоненими Азова з Маріуполя. Серед них — вісім жінок: фото

Этот материал также доступен на русском
15.06.2023, 11:24
У Росії розпочали судилище над полоненими Азова з Маріуполя. Серед них — вісім жінок: фото - Фото
Судилище над бійцями Азова (Фото: ресурс окупантів)

У Росії розпочали судилище над українськими військовополоненими із бригади Нацгвардії Азов, які були захоплені у Маріуполі. Серед них — вісім жінок. Про це повідомили російські пропагандистські ресурси.

Ворог пише, що "справу" почали розглядати 14 червня у "суді" Ростова-на-Дону.

Росіяни "звинувачують" українських воїнів у класичних вигаданих кремлівською пропагандою "злочинах".

Серед "підсудних" — вісім жінок-кухарів, які були захоплені на блокпосту.

Загалом окупанти піддали судилищу 22 українці. На опублікованих знімках можна побачити, що українські полонені виглядають дуже виснаженими після більш як року у полоні противника.

Наступне "засідання" відбудеться 28 червня.

LIGA.net звернулася за коментарем до Головного управління розвідки Міноборони, яке займається питаннями полонених, а також до Офісу президента.

Читайте також: Зеленський: Жодних переговорів із РФ не буде, якщо проведуть судилище над бійцями "Азову"

Дмитро Гриниченко
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