У Росії розпочали судилище над полоненими Азова з Маріуполя. Серед них — вісім жінок: фото

У Росії розпочали судилище над українськими військовополоненими із бригади Нацгвардії Азов, які були захоплені у Маріуполі. Серед них — вісім жінок. Про це повідомили російські пропагандистські ресурси.

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Ворог пише, що "справу" почали розглядати 14 червня у "суді" Ростова-на-Дону.

Росіяни "звинувачують" українських воїнів у класичних вигаданих кремлівською пропагандою "злочинах".

Серед "підсудних" — вісім жінок-кухарів, які були захоплені на блокпосту.

Загалом окупанти піддали судилищу 22 українці. На опублікованих знімках можна побачити, що українські полонені виглядають дуже виснаженими після більш як року у полоні противника.

Наступне "засідання" відбудеться 28 червня.

LIGA.net звернулася за коментарем до Головного управління розвідки Міноборони, яке займається питаннями полонених, а також до Офісу президента.

Загалом завдяки обмінам Україна вже повернула 2430 осіб, серед яких 139 цивільних.

Сьогодні з'явилось відео з росіянами, захопленими в полон бійцями 3 ОШБр під Бахмутом.

Президент Зеленський: Усі на передовій мають пам’ятати – що більше полонених візьмемо, то більше повернемо.

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