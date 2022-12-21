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Россияне терроризируют персонал ЗАЭС. The Insider – о пыточных в оккупированном Энергодаре

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2022, 13:34
Россияне терроризируют персонал ЗАЭС. The Insider – о пыточных в оккупированном Энергодаре - Фото
ЗАЭС (скриншот из видео)

Россия продолжает похищать, допрашивать и пытать сотрудников Запорожской атомной электростанции, невзирая на присутствие там инспекторов МАГАТЭ. Об этом со ссылкой на источники в оккупированном Энергодаре и на рассказы чиновников пишет The Insider.

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После визита в сентябре главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на АЭС репрессии не прекратились.

Оккупанты испытывают острую нехватку сотрудников, пишет The Insider, и именно этим может объясняться новая волна репрессий против персонала. Россия кадровые проблемы на АЭС отрицает.

Сколько людей подписали контракты с оккупантами, неизвестно; нет и точной цифры оставшихся на станции сотрудников. До прихода захватчиков там работали около 11 000 человек, сейчас, по разным оценкам, втрое меньше.

Энергоатом утверждает, что всего с начала большой войны было похищено уже более 200 человек, причем некоторых "выдворили" на свободную территорию, за других требуют выкуп, а судьба многих остается неизвестной.

Одно из самых страшных мест, о котором знают в Энергодаре, – так называемая "Дыра" или "Яма": пыточную россияне из ФСБ обустроили в подвале на базе НГУ (в/ч 3042).

Опрошенные изданием эксперты полагают, что захватчики без украинского персонала не могут адекватно управлять АЭС, и поэтому станция якобы стала для них обузой. Военные врага пытаются силой удержать украинский персонал и не дают людям выезжать на свободную территорию, отмечается в статье. Делается это через списки "невыездных" атомщиков на КПП, особенно руководителей разного уровня.

По данным источника, некоторых заставляют подписывать контракты, угрожая взять в заложники членов семьи. Сотрудников избивают, простреливают ладони, пытают током, вырывают ногти, обливают водой.

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Различные истории рассказала член коллегии Госинспекции ядерного регулирования Ольга Кошарная, вот отдельные цитаты:

→ "Ко мне 26 ноября обратилась женщина-руководитель среднего звена. Она была в отчаянии. Не могла выехать, у нее ребенок инвалид-колясочник. Она в списках, муж тоже работает на ЗАЭС. Ей прямо так и сказали – не подпишешь, заберем мужа "на подвал";

→ "Мой знакомый начальник смены блока не подписал контракт в конце ноября. Сидел дома неделю. Потом за ним пришли, забрали. Пытали. Порвали ему сухожилия. Потом отпустили";

→ "Знаю два случая [требования выкупа]. За одного сотрудника АЭС отдали 100 000 грн, за другого – $5000, но он до сих пор сидит";

→ "Мой знакомый, начальник отдела с ЗАЭС, после пережитого стал совсем неадекватным. Я ему мягко и не настаивая посоветовала обратиться к психотерапевту. Он от этого просто взорвался. Но потом все-таки обратился. Сейчас проходит курс. Его сокамерники спасли его от самоубийства. Он не мог выдержать пыток и боли".

В МАГАТЭ намерены создать "зоны безопасности" вокруг ЗАЭС: это якобы предполагает частичный или полный вывод с ее территории войск оккупанта. Гросси завтра, 22 декабря, посетит Москву, но с российским диктаторов Владимиром Путиным не встретится, пишут пропагандистские СМИ России. На повестке якобы будет создание зоны безопасности.

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Євген Пилипенко
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