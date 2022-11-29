UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

МАГАТЭ усилит присутствие наблюдателей на всех украинских АЭС – Гросси

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2022, 17:49
МАГАТЭ усилит присутствие наблюдателей на всех украинских АЭС – Гросси - Фото
Дмитрий Кулеба и Рафаэль Гросси (Фото - Twitter Rafael MarianoGrossi)

В рамках укрепления мер безопасности для ядерных станций МАГАТЭ намерено усилить присутствие своих наблюдателей на всех АЭС Украины. Об этом сообщил в Twitter глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы продолжаем работать с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой над срочным установлением зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС. Я также подтверждаю, что МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех украинских АЭС для защиты их энергетической инфраструктуры", – написал Гросси.  

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
АЭС МАГАТЭ дмитрий кулеба Рафаэль Гросси Запорожская АЭС ядерная безопасность
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 