МАГАТЭ усилит присутствие наблюдателей на всех украинских АЭС – Гросси

В рамках укрепления мер безопасности для ядерных станций МАГАТЭ намерено усилить присутствие своих наблюдателей на всех АЭС Украины. Об этом сообщил в Twitter глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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"Мы продолжаем работать с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой над срочным установлением зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС. Я также подтверждаю, что МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех украинских АЭС для защиты их энергетической инфраструктуры", – написал Гросси.

15 ноября сообщалось, что эксперты МАГАТЭ прибыли на все атомные электростанции Украины с целью предоставления персоналу поддержки и помощи.

29 ноября Государственная инспекция ядерного регулирования сообщила, что МАГАТЭ провело инспекцию на Чернобыльской атомной электростанции.

Сергій Бережний

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