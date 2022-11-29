МАГАТЭ усилит присутствие наблюдателей на всех украинских АЭС – Гросси
29.11.2022, 17:49
Дмитрий Кулеба и Рафаэль Гросси (Фото - Twitter Rafael MarianoGrossi)
В рамках укрепления мер безопасности для ядерных станций МАГАТЭ намерено усилить присутствие своих наблюдателей на всех АЭС Украины. Об этом сообщил в Twitter глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
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"Мы продолжаем работать с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой над срочным установлением зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС. Я также подтверждаю, что МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех украинских АЭС для защиты их энергетической инфраструктуры", – написал Гросси.
- 15 ноября сообщалось, что эксперты МАГАТЭ прибыли на все атомные электростанции Украины с целью предоставления персоналу поддержки и помощи.
- 29 ноября Государственная инспекция ядерного регулирования сообщила, что МАГАТЭ провело инспекцию на Чернобыльской атомной электростанции.
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