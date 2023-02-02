UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Бежавший за границу офицер армии РФ свидетельствует: Наши войска пытали пленных украинцев

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2023, 14:48
Бежавший за границу офицер армии РФ свидетельствует: Наши войска пытали пленных украинцев - Фото
Скриншот с видео

Бывший старший лейтенант российской армии по имени Константин Ефремов, который участвовал в войне против Украины, но затем бежал за границу, рассказал в интервью BBC о применении жестоких пыток со стороны сослуживцев по отношению к попавшим в плен украинским военнослужащим.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, на одном из участков на юге Украины "допросы и пытки продолжались около недели". "Каждый день, ночью, иногда два раза в день", – сказал он.

Он, по словам россиянина, неоднократно пытался уйти из армии, в итоге его уволили за отказ вернуться в Украину. После этого он бежал из России, сообщает британское агентство.

Используя фотографии и военные документы, предоставленные Ефремовым, BBC подтвердила, что в начале войны он находился на Украине — в Запорожской области, в том числе в городе Мелитополь.

По словам Ефремова, свидетелем пыток он стал в городе Бильмак.

Он рассказал, что один из украинских пленных признался, что был снайпером, после чего российский полковник "потерял рассудок", стянул с него штаны и стал угрожать изнасилованием под видеосъемку, чтобы потом отправить запись его жене.

В другом случае полковник попросил пленного назвать всех украинских националистов в его части. "Украинец не понял вопроса. Он ответил, что это военнослужащие морской пехоты ВСУ. За этот ответ ему выбили несколько зубов", – сказал россиянин.

Он описал неоднократные угрозы оружием при допросах. В одном случае оккупант прострелил пленному украинцу руку и ногу.

Также, по словам бывшего российского военного, пленных украинских солдат запрещали кормить нормальной едой и давали лишь воду и сухари.

Кроме того Ефремов рассказал о мародерстве, которым повально занимались российские оккупанты.

"Солдаты и офицеры хватали все, что могли. Они лазили по всем самолетам и проходили по всем зданиям... Ведра, топоры, велосипеды... Они грузили все это в свои грузовики. Было так много вещей, что им приходилось сидеть на корточках, чтобы поместиться в машинах", – вспоминает россиянин.

  • В сентябре 2022 года Международная комиссия ООН собрала доказательства и пришла к выводу, что российские оккупанты совершают в Украине военные преступления.

Читайте также: Россияне жестоко пытают украинцев – и гражданских, и военных. Рассказ жертвы и фото

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война пытки военное преступление мародерство
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 