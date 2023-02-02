Бежавший за границу офицер армии РФ свидетельствует: Наши войска пытали пленных украинцев

Бывший старший лейтенант российской армии по имени Константин Ефремов, который участвовал в войне против Украины, но затем бежал за границу, рассказал в интервью BBC о применении жестоких пыток со стороны сослуживцев по отношению к попавшим в плен украинским военнослужащим.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, на одном из участков на юге Украины "допросы и пытки продолжались около недели". "Каждый день, ночью, иногда два раза в день", – сказал он.

Он, по словам россиянина, неоднократно пытался уйти из армии, в итоге его уволили за отказ вернуться в Украину. После этого он бежал из России, сообщает британское агентство.

Используя фотографии и военные документы, предоставленные Ефремовым, BBC подтвердила, что в начале войны он находился на Украине — в Запорожской области, в том числе в городе Мелитополь.

По словам Ефремова, свидетелем пыток он стал в городе Бильмак.

Он рассказал, что один из украинских пленных признался, что был снайпером, после чего российский полковник "потерял рассудок", стянул с него штаны и стал угрожать изнасилованием под видеосъемку, чтобы потом отправить запись его жене.

В другом случае полковник попросил пленного назвать всех украинских националистов в его части. "Украинец не понял вопроса. Он ответил, что это военнослужащие морской пехоты ВСУ. За этот ответ ему выбили несколько зубов", – сказал россиянин.

Он описал неоднократные угрозы оружием при допросах. В одном случае оккупант прострелил пленному украинцу руку и ногу.

Также, по словам бывшего российского военного, пленных украинских солдат запрещали кормить нормальной едой и давали лишь воду и сухари.

Кроме того Ефремов рассказал о мародерстве, которым повально занимались российские оккупанты.

"Солдаты и офицеры хватали все, что могли. Они лазили по всем самолетам и проходили по всем зданиям... Ведра, топоры, велосипеды... Они грузили все это в свои грузовики. Было так много вещей, что им приходилось сидеть на корточках, чтобы поместиться в машинах", – вспоминает россиянин.

В сентябре 2022 года Международная комиссия ООН собрала доказательства и пришла к выводу, что российские оккупанты совершают в Украине военные преступления.

Читайте также: Россияне жестоко пытают украинцев – и гражданских, и военных. Рассказ жертвы и фото

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.