Россияне жестоко пытают украинцев – и гражданских, и военных. Рассказ жертвы и фото

Алексей Семиков из Казачьей Лопани (Харьковская область) помогал землякам выживать в оккупации. После того, как он вернулся из Харькова с лекарствами для больных, россияне его схватили и три дня пытали. Его свидетельства и фотографии опубликовало Hromadske.

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Казачью Лопань российские войска захватили в феврале. Алексей привозил в населенный пункт продукты, в том числе из Харькова и помогал людям, которые хотели эвакуироваться.

16 марта, когда он возвращался из Харькова, его машину догнал УАЗ, несколько российских военных повалили его на землю, завязали руки и глаза и отвезли "на подвал".

Алексея обвинил в том, что он "украинский агент", поскольку "из Харькова никого не выпускают", и начали требовать, чтобы он в этом сознался. В одной камере с ним держали человека в украинской военной форме. Обоих постоянно избивали палками.

Каждые несколько часов приходила новая смена, и допросы с избиениями повторялись. Помимо избиений, Алексею угрожали расстрелом.

"На подвал" приводили множество схваченных местных, в том числе пожилых и больных людей. Их также избивали, требуя признаний в сотрудничестве с ВСУ.

Никого из заложников все это время не кормили. В какой-то момент их вывели во двор, поставили коленями на снег и держали так долго, что Алексей получил обморожение ног.

После нескольких дней издевательств оккупанты Алексея отпустили, взяв с него обещание никуда больше не ездить. Ему также вернули машину, забрав из нее большую часть продуктов и лекарства, которые в Казачьей Лопани достать было нельзя.

На следующий день Алексей сумел уехать и добраться до блокпоста ВСУ.

По его словам, "из Казачьей Лопани теперь выехать невозможно – все выезды оккупанты заблокировали, связи с поселком нет".

Сергей Бережной

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