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Німеччина передала ЗСУ високоточні боєприпаси. Ймовірно, йдеться про SMArt 155 – список допомоги

Этот материал также доступен на русском
21.06.2023, 13:36
Німеччина передала ЗСУ високоточні боєприпаси. Ймовірно, йдеться про SMArt 155 – список допомоги - Фото
Ілюстративний скриншот влучення снаряда у бронетехніку супротивника

Уряд Німеччини передав Силам оборони України неназвану кількість високоточних артилерійських снарядів калібру 155 мм та ще тисячу "звичайних" снарядів. Про це повідомив сайт німецького уряду.

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Йдеться, ймовірно, про німецький касетний снаряд SMArt 155, який несе два самонавідних суббоєприпаси для боротьби з броньованими цілями на середніх дистанціях.

Принцип роботи боєприпасу видно у ролику з фронту:

Окрім SMArt 155, українська гаубична артилерія використовує аналогічні шведсько-французькі боєприпаси BONUS.

До нового пакету військової допомоги Берліна увійшли (відкритий список):

→ 1000 снарядів калібру 155 мм (раніше передано 23 500);
→ високоточні боєприпаси калібру 155 мм;
→ шість прикордонних патрульних машин (раніше передано 146);
→ два сідельних тягачі 8x8 HX81 і два напівпричепи (раніше передано 23 і 18 відповідно).

У списку військової допомоги, яка або готується до передачі, або вже передається, зазначені ракети до комплексу ППО Patriot.

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Євген Пилипенко
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