Німеччина передала ЗСУ високоточні боєприпаси. Ймовірно, йдеться про SMArt 155 – список допомоги
Уряд Німеччини передав Силам оборони України неназвану кількість високоточних артилерійських снарядів калібру 155 мм та ще тисячу "звичайних" снарядів. Про це повідомив сайт німецького уряду.
Йдеться, ймовірно, про німецький касетний снаряд SMArt 155, який несе два самонавідних суббоєприпаси для боротьби з броньованими цілями на середніх дистанціях.
Принцип роботи боєприпасу видно у ролику з фронту:
Окрім SMArt 155, українська гаубична артилерія використовує аналогічні шведсько-французькі боєприпаси BONUS.
До нового пакету військової допомоги Берліна увійшли (відкритий список):
→ 1000 снарядів калібру 155 мм (раніше передано 23 500);
→ високоточні боєприпаси калібру 155 мм;
→ шість прикордонних патрульних машин (раніше передано 146);
→ два сідельних тягачі 8x8 HX81 і два напівпричепи (раніше передано 23 і 18 відповідно).
У списку військової допомоги, яка або готується до передачі, або вже передається, зазначені ракети до комплексу ППО Patriot.
- У минулому пакеті допомоги ФРН передала Wisent 1 для прориву мінних полів.
- Україна з травня 2023 року просить Німеччину про далекобійні ракети Taurus, аналогічні британським Storm Shadow, але в Берліні "дуже обережні щодо цього".
- 20 червня з'ясувалося, що Пентагон переоцінив військову допомогу Україні на $6,2 млрд; тепер на ці гроші буде ще зброя.
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