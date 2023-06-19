Усі установки ППО Patriot працюють, нехай росіяни вірять Путіну, що вони все знищили – ЗСУ

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що всі установки системи протиповітряної оборони Patriot перебувають у робочому стані. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, тема Patriot особливо цікава росіянам.

"Дуже хочеться, щоб російські військові вірили в те, що вони все у нас знищують. Зрозуміло, що це робиться для пропаганди, щоб показати якусь "досконалу" російську зброю, яка перевершує західні аналоги", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що всі Patriot у робочому стані та захищають українське небо.

"Знищення шести "Кинджалів" 16 червня — найкращий доказ цього. Всі установки працюють. Росія хоче знищити все наше озброєння", — резюмував спікер ЗСУ.

Раніше російський диктатор Володимир Путін озвучив чергову вигадану росіянами цифру про "знищене" окупантами українське озброєння – за його словами, армія РФ нібито знищила під Києвом п’ять комплексів Patriot.

ДОВІДКА. Комплекси Patriot вперше були розгорнуті армією США в середині 1980-х. Patriot модернізується та є на озброєнні понад 10 країн, зокрема США, Ізраїлю, Німеччини, Іспанії.

За даними німецьких військових, Patriot покриває територію радіусом близько 68 км. Радар може відстежувати до 50 цілей і наводити на п'ять із них одночасно. Залежно від модифікації ракети-перехоплювачі можуть досягати висоти понад 24 км і вражати цілі на відстані до 160 км.

1 червня Зеленський закликав створити коаліцію Patriot для посилення системи ППО України.

У РФ регулярно брешуть про те, що окупантам нібито вдалося знищити Patriot в Україні. В Повітряних силах ЗСУ неодноразово спростовували ці фейки росіян. Якщо система й отримувала пошкодження, то несуттєві – не виходила з ладу.

За словами Зеленського, для повноцінного захисту цивільного населення від деяких видів російських ракет Україні потрібно 50 батарей Patriot.

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