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Усі установки ППО Patriot працюють, нехай росіяни вірять Путіну, що вони все знищили – ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
19.06.2023, 09:44
Усі установки ППО Patriot працюють, нехай росіяни вірять Путіну, що вони все знищили – ЗСУ - Фото
Юрій Ігнат (Фото: скриншот з відео)

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що всі установки системи протиповітряної оборони Patriot перебувають у робочому стані. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, тема Patriot особливо цікава росіянам.

"Дуже хочеться, щоб російські військові вірили в те, що вони все у нас знищують. Зрозуміло, що це робиться для пропаганди, щоб показати якусь "досконалу" російську зброю, яка перевершує західні аналоги", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що всі Patriot у робочому стані та захищають українське небо.

"Знищення шести "Кинджалів" 16 червня — найкращий доказ цього. Всі установки працюють. Росія хоче знищити все наше озброєння", — резюмував спікер ЗСУ.

Раніше російський диктатор Володимир Путін озвучив чергову вигадану росіянами цифру про "знищене" окупантами українське озброєння – за його словами, армія РФ нібито знищила під Києвом п’ять комплексів Patriot.

ДОВІДКА. Комплекси Patriot вперше були розгорнуті армією США в середині 1980-х. Patriot модернізується та є на озброєнні понад 10 країн, зокрема США, Ізраїлю, Німеччини, Іспанії.

За даними німецьких військових, Patriot покриває територію радіусом близько 68 км. Радар може відстежувати до 50 цілей і наводити на п'ять із них одночасно. Залежно від модифікації ракети-перехоплювачі можуть досягати висоти понад 24 км і вражати цілі на відстані до 160 км.

Читайте також: Летіло 16 балістичних цілей одразу. Комбриг зенітників розповів про ніч збитих "Кинджалів"

Дмитро Гриниченко
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