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Все установки ПВО Patriot работают, пусть россияне верят Путину, что их уничтожили – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2023, 09:44
Все установки ПВО Patriot работают, пусть россияне верят Путину, что их уничтожили – ВСУ - Фото
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что все установки системы противовоздушной обороны Patriot находятся в рабочем состоянии. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, тема Patriot особенно интересна россиянам.

"Очень хочется, чтобы российские военные верили в то, что они все у нас уничтожают. Понятно, что это делается для пропаганды, чтобы показать какое "совершенное" российское оружие, которое превосходит западные аналоги", — сказал Игнат.

Он отметил, что все Patriot в рабочем состоянии и защищают украинское небо.

"Уничтожение шести "Кинжалов" 16 июня — лучшее тому доказательство. Все установки работают. Россия хочет уничтожить все наше вооружение", — резюмировал спикер ВСУ.

Ранее российский диктатор Владимир Путин озвучил очередную вымышленную россиянами цифру об "уничтоженном" оккупантами украинском вооружении – по его словам, армия РФ якобы уничтожила под Киевом пять комплексов Patriot.

СПРАВКА. Комплексы Patriot впервые были развернуты армией США в середине 1980-х. Patriot модернизируется и находится на вооружении более 10 стран, включая США, Израиль, Германию, Испанию.

По данным немецких военных, Patriot покрывает территорию радиусом около 68 км. Радар может отслеживать до 50 целей и наводить на пять из них одновременно. В зависимости от модификации ракеты-перехватчики могут достигать высоты более 24 км и поражать цели на расстоянии до 160 км.

  • 1 июня президент Зеленский призвал создать коалицию Patriot для усиления системы ПВО Украины.
  • В РФ регулярно врут о том, что оккупантам якобы удалось уничтожить Patriot в Украине. В Воздушных силах ВСУ неоднократно опровергали эти фейки россиян. Если система и получала повреждения, то несущественные – не выходила из строя.
  • По словам Зеленского, для полноценной защиты гражданского населения от некоторых видов российских ракет Украине нужно 50 батарей Patriot.

Читайте также: Летело 16 баллистических целей сразу. Комбриг зенитчиков рассказал о ночи сбитых "Кинжалов"

Дмитрий Гриниченко
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