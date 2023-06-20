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Єрмак: Ніхто, крім Ізраїлю, не може надати технології для боротьби з "шахедами"

Этот материал также доступен на русском
20.06.2023, 23:11
Єрмак: Ніхто, крім Ізраїлю, не може надати технології для боротьби з
Андрій Єрмак (Фото: Офіс президента)

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна все ще сподівається отримати військову допомогу від Ізраїлю – зокрема, тільки ця країна має засоби для боротьби з іранськими дронами-камікадзе, які РФ регулярно запускає по Україні. Про це він сказав в інтерв'ю The Times of Israel.

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За його словами, "ніхто, крім Ізраїлю, не може надати обладнання для боротьби з атаками іранських безпілотників", проте він відхилив прохання журналістів уточнити конкретну технологію, яку запросили в Ізраїлю.

Єрмак висловив розчарування тим, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відкрито не підтримав Україну. Глава ОП заявив, що збройові угоди між Росією та Іраном, ворогом Ізраїлю, мають мотивувати Ізраїль приєднатися до боротьби.

"Ми бачимо, як кремлівський диктатор робить сімейні фотографії з іранськими лідерами, а потім ця іранська зброя використовується проти нас і проти вас <…> Я не знаю, що ще потрібно", – сказав Єрмак.

Він також висловив нерозуміння, чому Україну за час повномасштабної війни відвідало вже багато світових лідерів, але не прем'єр-міністр Ізраїлю.

"Я думаю, що недостатньо просто підтримувати діалог між нашими державними чиновниками. Я думаю, що можна підняти ці відносини на більш високий рівень", – вважає Єрмак.

  • У лютому 2023-го президент Зеленський говорив, що відносини України та Ізраїлю "почали покращуватися".
  • 18 червня видання Axios писало, що найближчими днями може відбутися телефонна розмова між міністрами оборони Ізраїлю та України й, можливо, вони обговорюватимуть військову допомогу.

Читайте також: Резніков про те, чому Ізраїль не дає зброю: Достатньо проросійського населення, баланс

Оксана Житнюк
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ІранАндрій ЄрмакІзраїльвійськова допомогадронппошахед
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