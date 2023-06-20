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Ермак: Никто, кроме Израиля, не может предоставить технологии для борьбы с "шахедами"

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2023, 23:11
Ермак: Никто, кроме Израиля, не может предоставить технологии для борьбы с
Андрей Ермак (Фото: Офис президента)

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина все еще надеется получить военную помощь от Израиля – в частности, только у этой страны есть средства для борьбы с иранскими дронами-камикадзе, которые РФ регулярно запускает по Украине. Об этом он сказал в интервью The Times of Israel.

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По его словам, "никто, кроме Израиля, не может предоставить оборудование для борьбы с атаками иранских беспилотников", однако он отклонил просьбу журналистов уточнить конкретную технологию, запрошенную у Израиля.

Ермак выразил разочарование тем, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху открыто не поддержал Украину. Глава ОП заявил, что оружейные сделки между Россией и Ираном, врагом Израиля, должны мотивировать Израиль присоединиться к борьбе.

"Мы видим, как кремлевский диктатор делает семейные фотографии с иранскими лидерами, а затем это иранское оружие используется против нас и против вас <…> Я не знаю, что еще нужно", — сказал Ермак.

Он также выразил непонимание, почему Украину за время полномасштабной войны посетили уже многие мировые лидеры, но не премьер-министр Израиля.

"Я думаю, что недостаточно просто поддерживать диалог между нашими государственными чиновниками <…> Я думаю, что можно поднять эти отношения на более высокий уровень", — считает Ермак.

  • В феврале 2023-го президент Зеленский говорил, что отношения Украины и Израиля "начали улучшаться".
  • 18 июня издание Axios писало, что в ближайшие дни может состояться телефонный разговор между министрами обороны Израиля и Украины и, возможно, они обсудят военную помощь.

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Оксана Житнюк
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