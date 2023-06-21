Германия передала ВСУ высокоточные боеприпасы. Вероятно, речь о SMArt 155 – список помощи

Правительство Германии передало Силам обороны Украины неназванное количество высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 мм и еще тысячу "обычных" снарядов. Об этом сообщил сайт немецкого правительства.

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Речь, вероятно, идет о немецком кассетном снаряде SMArt 155, который несет два самонаводящихся суббоеприпаса для борьбы с бронированными целями на средних дистанциях.

Принцип работы боеприпаса видно в ролике с фронта:

Помимо SMArt 155, украинская гаубичная артиллерия использует аналогичные шведско-французские боеприпасы BONUS.

В новый пакет военной помощи Берлина вошли (открытый список):

→ 1000 снарядов калибра 155 мм (ранее передано 23 500);

→ высокоточные боеприпасы калибра 155 мм;

→ шесть пограничных патрульных машин (ранее передано 146);

→ два седельных тягача 8x8 HX81 и два полуприцепа (ранее передано 23 и 18 соответственно).

В списке военной помощи, которая либо готовится к передаче, либо уже передается, значатся ракеты к комплексу ПВО Patriot.

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