Германия передала ВСУ высокоточные боеприпасы. Вероятно, речь о SMArt 155 – список помощи
Правительство Германии передало Силам обороны Украины неназванное количество высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 мм и еще тысячу "обычных" снарядов. Об этом сообщил сайт немецкого правительства.
Речь, вероятно, идет о немецком кассетном снаряде SMArt 155, который несет два самонаводящихся суббоеприпаса для борьбы с бронированными целями на средних дистанциях.
Принцип работы боеприпаса видно в ролике с фронта:
Помимо SMArt 155, украинская гаубичная артиллерия использует аналогичные шведско-французские боеприпасы BONUS.
В новый пакет военной помощи Берлина вошли (открытый список):
→ 1000 снарядов калибра 155 мм (ранее передано 23 500);
→ высокоточные боеприпасы калибра 155 мм;
→ шесть пограничных патрульных машин (ранее передано 146);
→ два седельных тягача 8x8 HX81 и два полуприцепа (ранее передано 23 и 18 соответственно).
В списке военной помощи, которая либо готовится к передаче, либо уже передается, значатся ракеты к комплексу ПВО Patriot.
- В прошлом пакете помощи ФРГ передала Wisent 1 для прорыва минных полей.
- Украина с мая 2023 года просит Германию о дальнобойных ракетах Taurus, аналогичных британским Storm Shadow, но в Берлине "очень осторожны насчет этого".
- 20 июня выяснилось, что Пентагон переоценил военную помощь Украине на $6,2 млрд; теперь на эти деньги будет еще оружие.
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