Пентагон переоценил военную помощь Украине на $6,2 млрд. На эти деньги будет еще оружие

Министерство обороны США обнаружило, что переоценило оказанную Украине военную помощь на $6,2 млрд. На эти деньги будут закуплены дополнительные вооружения для ВСУ. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

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В Пентагоне сообщили, что бухгалтерская ошибка, которую выявили в прошлом месяце, оказалась более значительной, чем представлялось ранее.

Как пояснила Сингх, учетная ошибка включает 2022 и 2023 финансовые годы и произошла потому, что в значительном числе случаев в ходе подсчетов в Пентагоне учитывали суммы, которые нужны для приобретения нового вооружения. Вместо этого нужно было высчитать стоимость оружия на тот момент, когда оно было куплено.

Окончательный расчет бухгалтерской ошибки намного выше, чем Пентагон ранее оценил в мае, когда он впервые выявил просчет в $3 млрд.

"Мы подтвердили, что окончательный расчет на 2023 финансовый год составляет $3,6 млрд, а на 2022 финансовый год — $2,6 млрд, что в сумме составляет $6,2 млрд", — сказала Сингх.

Отвечая на вопрос журналиста, она уточнила, что эти деньги пойдут на финансирование новых пакетов военной помощи Украине.

18 мая 2023 года сообщалось, что бухгалтерия Пентагона переоценила военную помощь Украине ориентировочно на $3 млрд.

Ожидается, что сегодня, 21 июня, США объявят о новом пакете военной помощи Украине.

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