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США завтра объявят о новом пакете военной помощи Украине – Блинкен

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2023, 19:53
США завтра объявят о новом пакете военной помощи Украине – Блинкен - Фото
Энтони Блинкен (Фото - EPA)

Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен завтра объявить о новом "крепком" пакете военной помощи Украине. Об этом он сказал в Лондоне на  совместном брифинге с главой МИД Британии Джеймсом Клеверли, пишет Reuters.

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Блинкен сказал, что сообщит о новом пакете помощи в выступлении на завтрашней конференции в Лондоне, которая посвящена послевоенному восстановлению Украины.

"Президент Байден сказал, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и обе наши страны (США и Британия.- Ред.) глубоко привержены этому. Мы продолжим выполнять это обязательство, в том числе с помощью нового крепкого пакета помощи США, о котором я смогу объявить завтра", — заявил Блинкен на брифинге.

Международная конференции по восстановлению Украины состоится в Лондоне 21-22 июня.

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Сергей Бережной
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ВеликобританияСШАвоенная помощьЭнтони БлинкенМеждународная конференция по восстановлению Украины
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