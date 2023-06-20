США завтра объявят о новом пакете военной помощи Украине – Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен завтра объявить о новом "крепком" пакете военной помощи Украине. Об этом он сказал в Лондоне на совместном брифинге с главой МИД Британии Джеймсом Клеверли, пишет Reuters.

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Блинкен сказал, что сообщит о новом пакете помощи в выступлении на завтрашней конференции в Лондоне, которая посвящена послевоенному восстановлению Украины.

"Президент Байден сказал, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и обе наши страны (США и Британия.- Ред.) глубоко привержены этому. Мы продолжим выполнять это обязательство, в том числе с помощью нового крепкого пакета помощи США, о котором я смогу объявить завтра", — заявил Блинкен на брифинге.

Международная конференции по восстановлению Украины состоится в Лондоне 21-22 июня.

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