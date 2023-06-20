США завтра оголосять про новий пакет військової допомоги Україні – Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен має намір завтра оголосити про новий "міцний" пакет військової допомоги Україні. Про це він сказав у Лондоні на спільному брифінгу з головою МЗС Британії Джеймсом Клеверлі, пише Reuters.

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Блінкен сказав, що повідомить про новий пакет допомоги у виступі на завтрашній конференції у Лондоні, яка присвячена повоєнному відновленню України.

"Президент Байден сказав, що ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно, і обидві наші країни (США та Британія. – Ред.) глибоко віддані цьому. Ми продовжимо виконувати це зобов'язання, зокрема за допомогою нового міцного пакету допомоги США, про який я зможу оголосити завтра ", – заявив Блінкен на брифінгу.

Міжнародна конференція з відновлення України відбудеться у Лондоні 21-22 червня.

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