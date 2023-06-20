США завтра оголосять про новий пакет військової допомоги Україні – Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен має намір завтра оголосити про новий "міцний" пакет військової допомоги Україні. Про це він сказав у Лондоні на спільному брифінгу з головою МЗС Британії Джеймсом Клеверлі, пише Reuters.
Блінкен сказав, що повідомить про новий пакет допомоги у виступі на завтрашній конференції у Лондоні, яка присвячена повоєнному відновленню України.
"Президент Байден сказав, що ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно, і обидві наші країни (США та Британія. – Ред.) глибоко віддані цьому. Ми продовжимо виконувати це зобов'язання, зокрема за допомогою нового міцного пакету допомоги США, про який я зможу оголосити завтра ", – заявив Блінкен на брифінгу.
Міжнародна конференція з відновлення України відбудеться у Лондоні 21-22 червня.
- Раніше сьогодні повідомлялося, що Єврокомісія готує для України новий пакет фінансової допомоги у розмірі 50 млрд євро на період 2024-2027 років.
- 13 червня адміністрація президента США Джо Байдена виділила Україні попередній пакет військової допомоги на $325 млн.
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