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США завтра оголосять про новий пакет військової допомоги Україні – Блінкен

Этот материал также доступен на русском
20.06.2023, 19:53
США завтра оголосять про новий пакет військової допомоги Україні – Блінкен - Фото
Ентоні Блінкен (Фото - EPA)

Держсекретар США Ентоні Блінкен має намір завтра оголосити про новий "міцний" пакет військової допомоги Україні. Про це він сказав у Лондоні на спільному брифінгу з головою МЗС Британії Джеймсом Клеверлі, пише Reuters.

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Блінкен сказав, що повідомить про новий пакет допомоги у виступі на завтрашній конференції у Лондоні, яка присвячена повоєнному відновленню України.

"Президент Байден сказав, що ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно, і обидві наші країни (США та Британія. – Ред.) глибоко віддані цьому. Ми продовжимо виконувати це зобов'язання, зокрема за допомогою нового міцного пакету допомоги США, про який я зможу оголосити завтра ", – заявив Блінкен на брифінгу.

Міжнародна конференція з відновлення України відбудеться у Лондоні 21-22 червня.

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Сергій Бережний
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