Bradley, Stryker та ракети для HIMARS. Байден підписав новий пакет військової допомоги Україні

Адміністрація президента США Джо Байдена виділила новий пакет військової допомоги Україні на $325 млн. Про це повідомили у пресслужбі Пентагону.

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Вашингтон заявляє, що пакет включає "ключові можливості" для повернення українських територій, а також підтримки протиповітряної оборони України.

Список озброєнь:

— додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS;

— зенітні комплекси Stinger;

— додаткові боєприпаси для ракетних систем HIMARS;

— 155-мм та 105-мм артилерійські постріли;

— 15 бойових машин піхоти Bradley;

— 10 бронетранспортерів Stryker;

— протитанкові системи Javelin;

— ракети з трубчастим пуском, оптичним відстеженням та провідним наведенням (TOW);

— протитанкові комплекси АТ-4;

— понад 22 мільйони набоїв до стрілецької зброї та гранат;

— підривні боєприпаси для подолання перешкод;

— засоби забезпечення тактичного захищеного зв'язку;

— запасні частини та інше польове обладнання.

Раніше ЗСУ повідомили, що окупанти підірвали дамбу в районі Новодарівки Запорізької області, але запевнили, що це не вплине на наступ.

Батальйон "Арей" повідомив про звільнення села Нескучного Волноваського району, проте ця інформація поки що офіційно не підтверджена.

10 червня президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступальні оборонні дії тривають, але на якій стадії – відповісти відмовився. За його словами, всі командувачі Сил оборони "налаштовані позитивно".

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр офіційно підтвердила деокупацію населених пунктів Благодатне та Макарівка.

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