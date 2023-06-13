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Bradley, Stryker та ракети для HIMARS. Байден підписав новий пакет військової допомоги Україні

Этот материал также доступен на русском
13.06.2023, 19:27
Bradley, Stryker та ракети для HIMARS. Байден підписав новий пакет військової допомоги Україні - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Адміністрація президента США Джо Байдена виділила новий пакет військової допомоги Україні на $325 млн. Про це повідомили у пресслужбі Пентагону.

Вашингтон заявляє, що пакет включає "ключові можливості" для повернення українських територій, а також підтримки протиповітряної оборони України.

Список озброєнь:

— додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS;

— зенітні комплекси Stinger;

— додаткові боєприпаси для ракетних систем HIMARS;

— 155-мм та 105-мм артилерійські постріли;

— 15 бойових машин піхоти Bradley;

— 10 бронетранспортерів Stryker;

— протитанкові системи Javelin;

— ракети з трубчастим пуском, оптичним відстеженням та провідним наведенням (TOW);

— протитанкові комплекси АТ-4;

— понад 22 мільйони набоїв до стрілецької зброї та гранат;

— підривні боєприпаси для подолання перешкод;

— засоби забезпечення тактичного захищеного зв'язку;

— запасні частини та інше польове обладнання.

Раніше ЗСУ повідомили, що окупанти підірвали дамбу в районі Новодарівки Запорізької області, але запевнили, що це не вплине на наступ.

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Дмитро Гриниченко
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Джо Байденвійнасшавійськова допомогапентагон
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