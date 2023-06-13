Bradley, Stryker та ракети для HIMARS. Байден підписав новий пакет військової допомоги Україні
Адміністрація президента США Джо Байдена виділила новий пакет військової допомоги Україні на $325 млн. Про це повідомили у пресслужбі Пентагону.
Вашингтон заявляє, що пакет включає "ключові можливості" для повернення українських територій, а також підтримки протиповітряної оборони України.
Список озброєнь:
— додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS;
— зенітні комплекси Stinger;
— додаткові боєприпаси для ракетних систем HIMARS;
— 155-мм та 105-мм артилерійські постріли;
— 15 бойових машин піхоти Bradley;
— 10 бронетранспортерів Stryker;
— протитанкові системи Javelin;
— ракети з трубчастим пуском, оптичним відстеженням та провідним наведенням (TOW);
— протитанкові комплекси АТ-4;
— понад 22 мільйони набоїв до стрілецької зброї та гранат;
— підривні боєприпаси для подолання перешкод;
— засоби забезпечення тактичного захищеного зв'язку;
— запасні частини та інше польове обладнання.
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