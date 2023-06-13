Bradley, Stryker и ракеты для HIMARS. Байден подписал новый пакет военной помощи Украине

Администрация президента США Джо Байдена выделила новый пакет военной помощи Украине на $325 млн. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

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Вашингтон заявляет, что пакет включает в себя "ключевые возможности" для возвращения украинских территорий, а также поддержки противовоздушной обороны Украины.

Список вооружений:

— дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS;

— зенитные комплексы Stinger;

— дополнительные боеприпасы для ракетных систем HIMARS;

— 155-мм и 105-мм артиллерийские выстрелы;

— 15 боевых машин пехоты Bradley;

— 10 бронетранспортеров Stryker;

— противотанковые системы Javelin;

— ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

— противотанковые комплексы АТ-4;

— более 22 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранат;

— подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;

— средства обеспечения тактической защищенной связи;

— запасные части и другое полевое оборудование.

Ранее ВСУ сообщили, что оккупанты подорвали дамбу в районе Новодаровки Запорожской области, но заверили, что это не повлияет на наступление.

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