Bradley, Stryker и ракеты для HIMARS. Байден подписал новый пакет военной помощи Украине
Администрация президента США Джо Байдена выделила новый пакет военной помощи Украине на $325 млн. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.
Вашингтон заявляет, что пакет включает в себя "ключевые возможности" для возвращения украинских территорий, а также поддержки противовоздушной обороны Украины.
Список вооружений:
— дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS;
— зенитные комплексы Stinger;
— дополнительные боеприпасы для ракетных систем HIMARS;
— 155-мм и 105-мм артиллерийские выстрелы;
— 15 боевых машин пехоты Bradley;
— 10 бронетранспортеров Stryker;
— противотанковые системы Javelin;
— ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
— противотанковые комплексы АТ-4;
— более 22 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранат;
— подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
— средства обеспечения тактической защищенной связи;
— запасные части и другое полевое оборудование.
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