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Пентагон переоцінив військову допомогу Україні на $6,2 млрд. На ці гроші буде ще зброя

Этот материал также доступен на русском
21.06.2023, 08:06
Пентагон переоцінив військову допомогу Україні на $6,2 млрд. На ці гроші буде ще зброя - Фото
Пентагон (Фото: depositphotos.сom)

Міністерство оборони США виявило, що переоцінило надану Україні військову допомогу на $6,2 млрд. На ці гроші буде закуплено додаткові озброєння для ЗСУ. Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

У Пентагоні зазначили, що бухгалтерська помилка, яку виявили минулого місяця, виявилася значнішою, ніж уявляли раніше.

Як пояснила Сінгх, облікова помилка містить 2022 та 2023 фінансові роки і сталася тому, що у значній кількості випадків під час підрахунків у Пентагоні враховували суми, які потрібні для придбання нового озброєння. Натомість треба було вирахувати вартість зброї на той момент, коли вона була куплена.

Остаточний розрахунок бухгалтерської помилки набагато вищий, ніж Пентагон раніше оцінив у травні, коли він уперше виявив прорахунок у $3 млрд.

"Ми підтвердили, що остаточний розрахунок на 2023 фінансовий рік становить $3,6 млрд, а на 2022 фінансовий рік – $2,6 млрд, що в сумі становить $6,2 млрд", – сказала Сінгх. 

Відповідаючи на запитання журналіста, вона уточнила, що ці гроші підуть на фінансування нових пакетів військової допомоги Україні.

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Наталія Медведєва
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війнавійськова допомогапентагон
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