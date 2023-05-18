США переоцінили допомогу Україні на $3 млрд. На ці гроші можуть надіслати ще зброї – Reuters

Бухгалтерія Пентагону, ймовірно, "переоцінила" військову допомогу Україні орієнтовно на $3 млрд. Reuters з посиланням на неназваних представників оборонного відомства США повідомляє, що на ці кошти Україна може отримати додаткову зброю.

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Журналісти пишуть, що обладнання, яке вилучили зі складів США та відправили в Україну, було оцінене вище гарантованої вартості (під час підрахунків у Пентагоні використали суми, які потрібні для придбання нового такого озброєння; замість цього потрібно було вираховувати вартість зброї на той момент, коли її купували. – Ред.).

"Ми виявили невідповідності в тому, як ми оцінюємо обладнання, яке ми передали Україні", – сказав один зі співрозмовників Reuters з бухгалтерського відділу.

Ще один представник Пентагону сказав, що, можливо, кількість переоцінених озброєнь може зрости.

Пентагон вивчає цю ситуацію, Конгрес також повідомить про коригування бухгалтерського обліку.

18 травня 2023 року у Пентагоні заявили, що не проти того, щоб треті країни передали Україні американські винищувачі F-16.

14 демократів і республіканців у Конгресі направили листа президенту США Байдену із закликом "без зволікань" розблокувати надання Україні винищувачів F-16.

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