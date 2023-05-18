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Конгресмени закликають Байдена без зволікань розблокувати надання Україні літаків F-16

Этот материал также доступен на русском
18.05.2023, 13:19
Конгресмени закликають Байдена без зволікань розблокувати надання Україні літаків F-16 - Фото
Капітолій, Конгрес США (Фото: Michael Reynolds/EPA)

14 демократів і республіканців у Конгресі направили листа президенту Джо Байдену із закликом "без зволікань" розблокувати надання Україні винищувачів F-16. Про це повідомляє The New York Times.

"Як ми бачили з початковими ваганнями наших союзників щодо надання танків Україні, лідерство США має вирішальне значення для надання Києву додаткових ресурсів і нових можливостей", — йдеться у листі.

Звернення до Байдена координував конгресмен Джаред Голден, демократ від штату Мен.

"Надання Україні винищувачів F-16 має важливе значення для ефективного припинення цієї війни на справедливих умовах", — написали конгресмени.

  • 9 травня 2023 року прем'єр-міністр Нідерландів повідомив, що питання постачання Україні винищувачів F-16 обговорюється зі США, Великою Британією та Данією.
  • 16 травня президент Зеленський заявив, що Франція, Велика Британія та Нідерланди долучилися до "авіаційної коаліції".
  • 17 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не вважає "найактуальнішим" питання про участь ФРН у "коаліції винищувачів" для України.
  • Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес на пресконференції у Берліні заявив, що питання про постачання Україні винищувачів F-16 залежить від рішення США.

Читайте також: США не проти передавання Україні винищувачів F-16 іншими країнами – Politico

Вадим Ребрина
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