Конгресмени закликають Байдена без зволікань розблокувати надання Україні літаків F-16
18.05.2023, 13:19
Капітолій, Конгрес США (Фото: Michael Reynolds/EPA)
14 демократів і республіканців у Конгресі направили листа президенту Джо Байдену із закликом "без зволікань" розблокувати надання Україні винищувачів F-16. Про це повідомляє The New York Times.
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"Як ми бачили з початковими ваганнями наших союзників щодо надання танків Україні, лідерство США має вирішальне значення для надання Києву додаткових ресурсів і нових можливостей", — йдеться у листі.
Звернення до Байдена координував конгресмен Джаред Голден, демократ від штату Мен.
"Надання Україні винищувачів F-16 має важливе значення для ефективного припинення цієї війни на справедливих умовах", — написали конгресмени.
- 9 травня 2023 року прем'єр-міністр Нідерландів повідомив, що питання постачання Україні винищувачів F-16 обговорюється зі США, Великою Британією та Данією.
- 16 травня президент Зеленський заявив, що Франція, Велика Британія та Нідерланди долучилися до "авіаційної коаліції".
- 17 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не вважає "найактуальнішим" питання про участь ФРН у "коаліції винищувачів" для України.
- Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес на пресконференції у Берліні заявив, що питання про постачання Україні винищувачів F-16 залежить від рішення США.
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