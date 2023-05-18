Конгресмени закликають Байдена без зволікань розблокувати надання Україні літаків F-16

14 демократів і республіканців у Конгресі направили листа президенту Джо Байдену із закликом "без зволікань" розблокувати надання Україні винищувачів F-16. Про це повідомляє The New York Times.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Як ми бачили з початковими ваганнями наших союзників щодо надання танків Україні, лідерство США має вирішальне значення для надання Києву додаткових ресурсів і нових можливостей", — йдеться у листі.

Звернення до Байдена координував конгресмен Джаред Голден, демократ від штату Мен.

"Надання Україні винищувачів F-16 має важливе значення для ефективного припинення цієї війни на справедливих умовах", — написали конгресмени.

9 травня 2023 року прем'єр-міністр Нідерландів повідомив, що питання постачання Україні винищувачів F-16 обговорюється зі США, Великою Британією та Данією.

16 травня президент Зеленський заявив, що Франція, Велика Британія та Нідерланди долучилися до "авіаційної коаліції".

17 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не вважає "найактуальнішим" питання про участь ФРН у "коаліції винищувачів" для України.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес на пресконференції у Берліні заявив, що питання про постачання Україні винищувачів F-16 залежить від рішення США.

Читайте також: США не проти передавання Україні винищувачів F-16 іншими країнами – Politico

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.