США не проти передавання Україні винищувачів F-16 іншими країнами – Politico

США не проти того, щоб треті країни передали Україні американські винищувачі F-16. Про це у коментарі Politico заявив представник Пентагону.

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Коли його попросили прокоментувати позицію США щодо надання Україні F-16 іншими країнами, представник Пентагону послався на січневу статтю видання, де цитувався високопоставлений чиновник Міністерства оборони, який сказав: "Я не думаю, що ми проти". Водночас чиновник зазначив, що рішення не було ухвалено.

Як зазначає видання, країни, які мають намір передати Україні F-16, повинні отримати на це дозвіл від США.

9 травня 2023 року прем'єр-міністр Нідерландів повідомив, що питання постачання Україні винищувачів F-16 обговорюється зі США, Великою Британією та Данією.

16 травня президент Зеленський заявив, що Франція, Велика Британія та Нідерланди долучилися до "авіаційної коаліції".

17 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не вважає "найактуальнішим" питання про участь ФРН у "коаліції винищувачів" для України.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес на пресконференції у Берліні заявив, що питання про постачання Україні винищувачів F-16 залежить від рішення США.

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