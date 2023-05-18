США не проти передавання Україні винищувачів F-16 іншими країнами – Politico
18.05.2023, 08:05
Пентагон (Фото: depositphotos.сom)
США не проти того, щоб треті країни передали Україні американські винищувачі F-16. Про це у коментарі Politico заявив представник Пентагону.
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Коли його попросили прокоментувати позицію США щодо надання Україні F-16 іншими країнами, представник Пентагону послався на січневу статтю видання, де цитувався високопоставлений чиновник Міністерства оборони, який сказав: "Я не думаю, що ми проти". Водночас чиновник зазначив, що рішення не було ухвалено.
Як зазначає видання, країни, які мають намір передати Україні F-16, повинні отримати на це дозвіл від США.
- 9 травня 2023 року прем'єр-міністр Нідерландів повідомив, що питання постачання Україні винищувачів F-16 обговорюється зі США, Великою Британією та Данією.
- 16 травня президент Зеленський заявив, що Франція, Велика Британія та Нідерланди долучилися до "авіаційної коаліції".
- 17 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не вважає "найактуальнішим" питання про участь ФРН у "коаліції винищувачів" для України.
- Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес на пресконференції у Берліні заявив, що питання про постачання Україні винищувачів F-16 залежить від рішення США.
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