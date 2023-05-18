США не против передачи Украине истребителей F-16 другими странами – Politico
18.05.2023, 08:05
Пентагон (Фото: depositphotos.сom)
США не против того, чтобы третьи страны передали Украине американские истребители F-16. Об этом в комментарии Politico заявил представитель Пентагона.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Когда его попросили прокомментировать позицию США по предоставлению Украине F-16 другими странами, представитель Пентагона сослался на январскую статью издания, где цитировался высокопоставленный чиновник Министерства обороны, который сказал: "Я не думаю, что мы против". В то же время, чиновник отметил, что решение не было принято.
Как отмечает издание, страны, которые намерены передать Украине F-16, должны получить разрешение от США.
- 9 мая 2023 года премьер-министр Нидерландов сообщил, что вопрос поставки Украине истребителей F-16 обсуждается с США, Великобританией и Данией.
- 16 мая президент Зеленский заявил, что Франция, Великобритания и Нидерланды присоединились к "авиационной коалиции".
- 17 мая канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не считает "самым актуальным" вопрос об участии ФРГ в "коалиции истребителей" для Украины.
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес на пресс-конференции в Берлине заявил, что вопрос о поставках Украине истребителей F-16 зависит от решения США.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии