США не против передачи Украине истребителей F-16 другими странами – Politico

США не против того, чтобы третьи страны передали Украине американские истребители F-16. Об этом в комментарии Politico заявил представитель Пентагона.

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Когда его попросили прокомментировать позицию США по предоставлению Украине F-16 другими странами, представитель Пентагона сослался на январскую статью издания, где цитировался высокопоставленный чиновник Министерства обороны, который сказал: "Я не думаю, что мы против". В то же время, чиновник отметил, что решение не было принято.

Как отмечает издание, страны, которые намерены передать Украине F-16, должны получить разрешение от США.

9 мая 2023 года премьер-министр Нидерландов сообщил, что вопрос поставки Украине истребителей F-16 обсуждается с США, Великобританией и Данией.

16 мая президент Зеленский заявил, что Франция, Великобритания и Нидерланды присоединились к "авиационной коалиции".

17 мая канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не считает "самым актуальным" вопрос об участии ФРГ в "коалиции истребителей" для Украины.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес на пресс-конференции в Берлине заявил, что вопрос о поставках Украине истребителей F-16 зависит от решения США.

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