UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США не против передачи Украине истребителей F-16 другими странами – Politico

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2023, 08:05
США не против передачи Украине истребителей F-16 другими странами – Politico - Фото
Пентагон (Фото: depositphotos.сom)

США не против того, чтобы третьи страны передали Украине американские истребители F-16. Об этом в комментарии Politico заявил представитель Пентагона.

Когда его попросили прокомментировать позицию США по предоставлению Украине F-16 другими странами, представитель Пентагона сослался на январскую статью издания, где цитировался высокопоставленный чиновник Министерства обороны, который сказал: "Я не думаю, что мы против". В то же время, чиновник отметил, что решение не было принято.

Как отмечает издание, страны, которые намерены передать Украине F-16, должны получить разрешение от США.

  • 9 мая 2023 года премьер-министр Нидерландов сообщил, что вопрос поставки Украине истребителей F-16 обсуждается с США, Великобританией и Данией.
  • 16 мая президент Зеленский заявил, что Франция, Великобритания и Нидерланды присоединились к "авиационной коалиции".
  • 17 мая канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не считает "самым актуальным" вопрос об участии ФРГ в "коалиции истребителей" для Украины.
  • Министр обороны Великобритании Бен Уоллес на пресс-конференции в Берлине заявил, что вопрос о поставках Украине истребителей F-16 зависит от решения США.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
СШАf-16
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 