Предоставление Украине F-16 зависит от США – главы Минобороны Германии и Великобритании

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес на пресс-конференции в Берлине заявил, что вопрос о поставках Украине истребителей F-16 зависит от решения США. Его слова цитирует AFP.

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"Любое решение об отправке истребителей F-16 будет за Белым домом", – сказал Уоллес.

Его слова поддержал глава Минобороны Германии Борис Писториус.

"Несмотря на "коалицию истребителей", объявленную Британией и Нидерландами на этой неделе, от Белого дома зависит решение о поставках F-16 Украине", – добавил он.

В свою очередь Уоллес добавил, что дискуссия

9 мая 2023 года премьер-министр Нидерландов сообщил, что вопрос поставки Украине истребителей F-16 обсуждается с США, Великобританией и Данией.

16 мая президент Зеленский заявил, что Франция, Великобритания и Нидерланды присоединились к "авиационной коалиции".

17 мая канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не считает "самым актуальным" вопрос об участии ФРГ в "коалиции истребителей" для Украины.

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