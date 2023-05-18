Конгрессмены призывают Байдена без промедлений разблокировать предоставление Украине F-16

14 демократов и республиканцев в Конгрессе направили письмо президенту Джо Байдену с призывом "без промедлений" разблокировать предоставление Украине истребителей F-16. Об этом сообщает The New York Times.

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"Как мы видели с первоначальными колебаниями наших союзников по предоставлению танков Украине, лидерство США имеет решающее значение для предоставления Киеву дополнительных ресурсов и новых возможностей", – говорится в письме.

Обращение к Байдену координировал конгрессмен Джаред Голден, демократ от штата Мэн.

"Предоставление Украине истребителей F-16 имеет важное значение для эффективного прекращения этой войны на справедливых условиях", – написали конгрессмены.

9 мая 2023 года премьер-министр Нидерландов сообщил, что вопрос поставки Украине истребителей F-16 обсуждается с США, Великобританией и Данией.

16 мая президент Зеленский заявил, что Франция, Великобритания и Нидерланды присоединились к "авиационной коалиции".

17 мая канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не считает "самым актуальным" вопрос об участии ФРГ в "коалиции истребителей" для Украины.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес на пресс-конференции в Берлине заявил, что вопрос о поставках Украине истребителей F-16 зависит от решения США.

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