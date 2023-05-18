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Конгрессмены призывают Байдена без промедлений разблокировать предоставление Украине F-16

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18.05.2023, 13:19
Конгрессмены призывают Байдена без промедлений разблокировать предоставление Украине F-16 - Фото
Капитолий, Конгресс США (Фото: Michael Reynolds/EPA)

14 демократов и республиканцев в Конгрессе направили письмо президенту Джо Байдену с призывом "без промедлений" разблокировать предоставление Украине истребителей F-16. Об этом сообщает The New York Times.

"Как мы видели с первоначальными колебаниями наших союзников по предоставлению танков Украине, лидерство США имеет решающее значение для предоставления Киеву дополнительных ресурсов и новых возможностей", – говорится в письме.

Обращение к Байдену координировал конгрессмен Джаред Голден, демократ от штата Мэн.

"Предоставление Украине истребителей F-16 имеет важное значение для эффективного прекращения этой войны на справедливых условиях", – написали конгрессмены.

  • 9 мая 2023 года премьер-министр Нидерландов сообщил, что вопрос поставки Украине истребителей F-16 обсуждается с США, Великобританией и Данией.
  • 16 мая президент Зеленский заявил, что Франция, Великобритания и Нидерланды присоединились к "авиационной коалиции".
  • 17 мая канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не считает "самым актуальным" вопрос об участии ФРГ в "коалиции истребителей" для Украины.
  • Министр обороны Великобритании Бен Уоллес на пресс-конференции в Берлине заявил, что вопрос о поставках Украине истребителей F-16 зависит от решения США.

Читайте также: США не против передачи Украине истребителей F-16 другими странами – Politico

Вадим Ребрина
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