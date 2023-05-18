США переоценили помощь Украине на $3 млрд. На эти деньги могут дать еще оружия – Reuters

Бухгалтерия Пентагона, вероятно, "переоценила" военную помощь Украине ориентировочно на $3 млрд. Reuters со ссылкой на неназванных представителей оборонного ведомства США сообщает, что на эти средства Украина может получить дополнительное оружие.

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Журналисты пишут, что оборудование, которое изъяли со складов США и отправили в Украину, было оценено выше гарантированной стоимости (в ходе подсчетов в Пентагоне учитывали суммы, которые нужны для приобретения нового такого вооружения; вместо этого нужно было высчитать стоимость оружия на тот момент, когда оно было куплено. – Ред.).

"Мы обнаружили несоответствия в том, как мы оцениваем оборудование, которое мы передали Украине", – сказал один из собеседников Reuters из бухгалтерского отдела.

Еще один представитель Пентагона сказал, что, возможно, количество переоцененных вооружений может возрасти.

Пентагон изучает эту ситуацию, Конгресс также сообщит о корректировке бухгалтерского учета.

18 мая 2023 года в Пентагоне заявили, что не против того, чтобы третьи страны передали Украине американские истребители F-16.

14 демократов и республиканцев в Конгрессе направили письмо президенту США Байдену с призывом "без промедлений" разблокировать предоставление Украине истребителей F-16.

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