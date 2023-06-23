Страна-террорист Россия атаковала Украину крылатыми ракетами Х-101/555, выпущенными над Каспийским морем. Взрывы прогремели в Хмельницкой области ночью 23 июня, их слышал собеседник LIGA.net. Также были прилеты из, вероятно, С-300 по Запорожью и окрестностям (данные другого собеседника, официально пока не подтверждено).

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Воздушные силы вечером 22 июня подтвердили вылет пяти стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с авиабазы "Оленья" под Мурманском, а также двух Ту-22М3 с аэродрома "Шайковка" на западе Калужской области РФ.

С 00:35 около 20 минут россияне били по Запорожью и пригородам, вероятно, из комплексов С-300 с временно оккупированной территории области.

02:32. Тревога на всей территории Украины. Часть ракет улетели на запад.

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02:23. Взрывы слышат в Херсоне. Вероятно, "традиционный" российский артиллерийский/минометный обстрел.

02:53/55. Взрывы слышат в западной части Хмельницкой области.

03:12. Опять взрывы в Хмельницкой области, но уже в другом секторе. Слышит областной центр.

03:17. Хмельницкая ОВА подтвердила: "Были слышны взрывы в Хмельницкой области. Оставайтесь в укрытиях".

03:24. Напомним, что 29 мая в Хмельницкой ОВА сообщили – ночью оккупанты ударили по местной авиабазе: якобы были выведены из строя пять летательных аппаратов и повреждена взлетно-посадочная полоса. В ВС ВСУ посоветовали не драматизировать попадание по аэродрому.

6 мая 2023 года ВСУ подтвердили первое уничтожение российской ракеты "Кинжал". Ночью 16 мая ВСУ сбили шесть "Кинжалов", летевших на Киев, а ровно месяц спустя – еще шесть там же.

Оккупанты свезли к границе в Брянской области комплексы "Бал" с ракетами Х-35: под угрозой Киев и семь областей.

Компания Raytheon Technologies планирует произвести еще пять батарей Patriot для Украины до конца 2024-го.

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