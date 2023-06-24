Пригожина могут посадить на 20 лет, открыто дело. ФСБ призвала вагнеровцев "сдать" его

Генпрокуратура России открыла уголовное дело против главаря террористической группы Вагнера Евгения Пригожина по подозрению в организации вооруженного мятежа.

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ГП РФ пишет, что "его действиям будет дана надлежащая правовая оценка" по ст. 279 Уголовного кодекса РФ "по факту организации вооруженного мятежа".

Пригожину, если его вину в России докажут, грозит от 12 до 20 лет тюремного заключения.

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В ФСБ заявили, что распространяемая информация в соцсетях от имени Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям "Вагнера" "не соответствует действительности и является информационной провокацией".

СПРАВКА. Вечером 23 июня 2023 года главарь российской террористической организации группа Вагнера Евгений Пригожин . Вечером 23 июня 2023 года главарь российской террористической организации группа Вагнера Евгений Пригожин заявил , что по базе вагнеровцев якобы был нанесен удар регулярных войск РФ по приказу министра обороны РФ Сергею Шойгу. МО РФ все отрицает. Пригожин обратился к армии РФ, призвал "не оказывать сопротивление", а в случае сопротивления пригрозил "уничтожать немедленно". На улицы некоторых городов РФ, близких к Украине и базам Вагнера, выехала военная техника.

В ФСБ заявили, что заявления и действия Пригожина "фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России и являются ударом в спину российским военнослужащим".

В ведомстве оккупантов призвали "бойцов ЧВК "Вагнер" не выполнять преступные приказы Пригожина и принять меры к его задержанию".

Конфликт и соперничество между Пригожиным и МО РФ длится месяцами, и особенно обострились во время боев за Бахмут. В ночь на 5 мая 2023 года Пригожин устроил на камеру истерику на фоне десятков тел убитых оккупантов, обматерив военное командование РФ.

Позднее Пригожин заявил, что якобы выведет "вагнеровцев" из Бахмута 10 мая, но не сделал этого.

В ГУР считают, что Пригожин, Шойгу и начальник Генштаба страны-оккупанта Валерий Герасимов сейчас выясняют, кто останется виноватым в поражении в войне против Украины.

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