Пригожина могут посадить на 20 лет, открыто дело. ФСБ призвала вагнеровцев "сдать" его
Генпрокуратура России открыла уголовное дело против главаря террористической группы Вагнера Евгения Пригожина по подозрению в организации вооруженного мятежа.
ГП РФ пишет, что "его действиям будет дана надлежащая правовая оценка" по ст. 279 Уголовного кодекса РФ "по факту организации вооруженного мятежа".
Пригожину, если его вину в России докажут, грозит от 12 до 20 лет тюремного заключения.
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В ФСБ заявили, что распространяемая информация в соцсетях от имени Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям "Вагнера" "не соответствует действительности и является информационной провокацией".
В ФСБ заявили, что заявления и действия Пригожина "фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России и являются ударом в спину российским военнослужащим".
В ведомстве оккупантов призвали "бойцов ЧВК "Вагнер" не выполнять преступные приказы Пригожина и принять меры к его задержанию".
- Конфликт и соперничество между Пригожиным и МО РФ длится месяцами, и особенно обострились во время боев за Бахмут. В ночь на 5 мая 2023 года Пригожин устроил на камеру истерику на фоне десятков тел убитых оккупантов, обматерив военное командование РФ.
- Позднее Пригожин заявил, что якобы выведет "вагнеровцев" из Бахмута 10 мая, но не сделал этого.
- В ГУР считают, что Пригожин, Шойгу и начальник Генштаба страны-оккупанта Валерий Герасимов сейчас выясняют, кто останется виноватым в поражении в войне против Украины.
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