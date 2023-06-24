Пригожина можуть посадити на 20 років, відкрито справу. ФСБ закликала вагнерівців "здати" його

Генпрокуратура Росії порушила кримінальну справу проти ватажка терористичної групи Вагнера Євгена Пригожина за підозрою в організації збройного заколоту.

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ГП РФ пише, що "його діям буде надано належну правову оцінку" за ст. 279 Кримінального кодексу РФ "за фактом організації збройного заколоту".

Пригожину, якщо його провину у Росії доведуть, загрожує від 12 до 20 років ув'язнення.

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У ФСБ заявили, що інформація, що розповсюджується в соцмережах від імені Пригожина про нібито завдані Міноборони РФ ракетно-бомбові удари по тилових частинах "Вагнера" "не відповідає дійсності і є інформаційною провокацією".

ДОВІДКА. Увечері 23 червня 2023 року ватажок російської терористичної організації група Вагнера Євген Пригожин . Увечері 23 червня 2023 року ватажок російської терористичної організації група Вагнера Євген Пригожин заявив , що по базі вагнерівців нібито було завдано удару регулярними військами РФ за наказом міністра оборони РФ Сергія Шойгу. МО РФ все заперечує. Пригожин звернувся до армії РФ, закликав "не чинити опір", а у разі такого пригрозив "знищувати негайно". На вулиці деяких міст РФ, близьких до України та баз Вагнера, виїхала військова техніка.

У ФСБ заявили, що заяви та дії Пригожина "фактично є закликами до початку збройного громадянського конфлікту на території Росії та є ударом у спину російським військовослужбовцям".

У відомстві окупантів закликали "бійців ПВК "Вагнер" не виконувати злочинні накази Пригожина та вжити заходів для його затримання".

Конфлікт та суперництво між Пригожиним та МО РФ триває місяцями, а особливо загострились під час боїв за Бахмут. У ніч проти 5 травня 2023 року Пригожин влаштував на камеру істерику на тлі десятків тіл убитих окупантів, обматюкавши військове командування РФ.

Пізніше Пригожин заявив, що нібито виведе "вагнерівців" із Бахмута 10 травня, але не зробив цього.

У ГУР вважають, що Пригожин, Шойгу та начальник Генштабу країни-окупанта Валерій Герасимов зараз з'ясовують, хто залишиться винним у поразці у війні проти України.

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