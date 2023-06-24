Пригожина можуть посадити на 20 років, відкрито справу. ФСБ закликала вагнерівців "здати" його
Генпрокуратура Росії порушила кримінальну справу проти ватажка терористичної групи Вагнера Євгена Пригожина за підозрою в організації збройного заколоту.
ГП РФ пише, що "його діям буде надано належну правову оцінку" за ст. 279 Кримінального кодексу РФ "за фактом організації збройного заколоту".
Пригожину, якщо його провину у Росії доведуть, загрожує від 12 до 20 років ув'язнення.
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У ФСБ заявили, що інформація, що розповсюджується в соцмережах від імені Пригожина про нібито завдані Міноборони РФ ракетно-бомбові удари по тилових частинах "Вагнера" "не відповідає дійсності і є інформаційною провокацією".
У ФСБ заявили, що заяви та дії Пригожина "фактично є закликами до початку збройного громадянського конфлікту на території Росії та є ударом у спину російським військовослужбовцям".
У відомстві окупантів закликали "бійців ПВК "Вагнер" не виконувати злочинні накази Пригожина та вжити заходів для його затримання".
- Конфлікт та суперництво між Пригожиним та МО РФ триває місяцями, а особливо загострились під час боїв за Бахмут. У ніч проти 5 травня 2023 року Пригожин влаштував на камеру істерику на тлі десятків тіл убитих окупантів, обматюкавши військове командування РФ.
- Пізніше Пригожин заявив, що нібито виведе "вагнерівців" із Бахмута 10 травня, але не зробив цього.
- У ГУР вважають, що Пригожин, Шойгу та начальник Генштабу країни-окупанта Валерій Герасимов зараз з'ясовують, хто залишиться винним у поразці у війні проти України.
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