"Вболіваємо за обидві команди". Меми українців про "війну" між Пригожиним і Шойгу
Ввечері 23 червня у мережі з’явилось відео наслідків нібито удару по базі "вагнерівців" у тилу. Ватажок російської терористичної організації Група Вагнера Євгеній Пригожин заявив, що удар нібито нанесли регулярні війська РФ. Він почав погрожувати міністру оборони РФ Сергію Шойгу.
В РФ вже відкрили справу на Пригожина за фактом заклику до збройного заколоту. Поки що "війна" між "вагнерівцями" і регулярною армією РФ відбувається лише на словах, але українці традиційно не забарились із реакцією на резонанс події всередині країни-агресора.
Публікуємо підбірку мемів із соцмереж.
Радник міністра оборони Олексія Резнікова:
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