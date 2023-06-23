У Путіна не виключають сценарій початку громадянської війни в Росії – опозиційні росЗМІ

Російське опозиційне видання Важные истории з посиланням на "джерело, близьке до адміністрації" російського диктатора Володимира Путіна повідомляє, що у Кремлі не виключають сценарію початку громадянської війни в Росії у зв'язку з вечірніми заявами ватажка терористів групи Вагнера Євгенія Пригожина про те, що він нібито починає воювати з керівництвом армії РФ.

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За словами співрозмовника видання, ще нібито тиждень тому з'явилася інформація про те, що Пригожин "щось готує".

Спікер Путіна Дмитро Пєсков прокоментував ситуацію, заявивши, що російський диктатор "проінформований про ситуацію навколо Пригожина, вживаються всі потрібні заходи".

Поки незрозуміло, наскільки серйозна ситуація, чи перейшла війна "веж" Кремля між собою в нову фазу, чи це просто черговий етап ІПСО противника на старті контрнаступу Сил оборони.

Так звана ПВК Вагнера, терористична група Вагнера, – неофіційне збройне формування під керівництвом Головного управління Генштабу ЗС РФ.

О 22:20 "Важные истории" опублікувало заяву нібито начальника ГУР МО Кирила Буданова з "його Telegram-каналу", проте він не має каналу у цій соцмережі, акаунт – фейк.

Російське опозиційне видання Meduza також з посиланням на джерела, що близькі до Путіна, пише, що на заяву Пригожина у Кремлі відреагували загалом "нецензурно".

Один зі співрозмовників видання вважає, що Пригожин "блефує", і його дії ні до чого не призведуть.

"У него сорвало крышу. Он делает такие заявления, а у системного человека даже мыслей таких не должно появляться", – каже джерело.

Водночас співрозмовник наголошує на тому, що Пригожин "непередбачуваний та малокерований", припускаючи, що ватажок групи Вагнера дійсно може піти проти Міноборони РФ.

"Если он не блефует, разбираться будут силовики", – додає він.

Інший співрозмовник не знає, що думати стосовно цього.

"Координируется ли Пригожин с какой-то силовой структурой, либо лично с Путиным для каких-то неожиданных шагов, я не знаю", – висловлюється джерело.

Конфлікт та суперництво між Пригожиним та Міноборони РФ тривають вже довгі місяці, а особливо загострились під час боїв за Бахмут. У ніч проти 5 травня 2023 року Пригожин влаштував на камеру істерику на тлі десятків тіл убитих окупантів, обматюкавши військове командування РФ. Пізніше Пригожин заявив, що нібито виведе "вагнерівців" із Бахмута 10 травня, але не зробив цього.

У ГУР вважають, що Пригожин, Шойгу та начальник Генштабу країни-окупанта Валерій Герасимов зараз з'ясовують, хто залишиться винним у поразці у війні проти України.

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